



Байден подписал исторический закон об однополых браках

Президент США Джо Байден подписал исторический закон, согласно которому статус однополых и межрасовых браков закрепляется на федеральном уровне.



"Закон об уважении брака" обеспечивает признание однополых и межрасовых браков законными на федеральном уровне, сообщает НВ. Теперь любой штат в США будет обязан признавать такие браки, даже если, например, в конкретном штате однополые браки запрещены.



"Сегодня хороший день. День, когда Америка делает важный шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех", - заявил Байден.