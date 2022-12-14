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Байден подписал исторический закон об однополых браках
14.12.2022 19:19 Ольга Белозерова

Байден подписал исторический закон об однополых браках

Президент США Джо Байден подписал исторический закон, согласно которому статус однополых и межрасовых браков закрепляется  на федеральном уровне.

"Закон об уважении брака" обеспечивает признание однополых и межрасовых браков законными на федеральном уровне, сообщает НВ. Теперь любой штат в США будет обязан признавать такие браки, даже если, например, в конкретном штате однополые браки запрещены.

"Сегодня хороший день. День, когда Америка делает важный шаг к равенству. К свободе и справедливости не только для некоторых, но и для всех", - заявил Байден. 

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