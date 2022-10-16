



Байден переоценит отношения с Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден будет действовать методично при переоценке отношений с Саудовской Аравией.

Такое заявление сделал советник Белого Дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CNN.

По его словам, среди рассматриваемых вариантов - изменения помощи в безопасности крупного производителя нефти.

Салливан подчеркнул, что Байден не планирует встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом на саммите лидеров G20 в ноябре. А изменения в отношениях между двумя странами не неизбежны.

"Поэтому президент не собирается действовать опрометчиво, он собирается действовать методично, стратегически, и не торопиться, чтобы проконсультироваться с членами обеих партий, а также, чтобы Конгресс смог проработать варианты", - подчеркнул он.