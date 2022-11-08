



Байден перед промежуточными выборами: Следующий год определит нашу жизнь

Накануне промежуточных выборов Джо Байден посетил митинг в Мэриленде с Уэсом Муром, кандидатом в губернаторы от Демократической партии, и сенатором Крисом Ван Холленом.



Обращаясь к избирателям в Мэриленде, Байден подчеркнул высокие ставки в предстоящем голосовании, которые будут определять контроль над Конгрессом США в течение следующих двух лет. Президент предупредил, что республиканцы используют свое большинство, чтобы отменить важные права американцев и свернуть программы социального обеспечения.



“Наша жизнь будет зависеть от того, что произойдет в ближайшие год-три», — сказал Байден. “Это определит, какими будут следующие пару десятилетий”.



Байден повторил свое обещание закрепить права на аборт, если демократы увеличат свое большинство в Конгрессе, но недавние опросы показывают, что американцы сейчас сосредоточены на экономических вопросах, где республиканцы традиционно имеют преимущество. Перед лицом рекордно высокой инфляции и опасений потенциальной рецессии Байден указал на другие показатели, а именно на низкий уровень безработицы и 10 миллионов рабочих мест, созданных с момента его вступления в должность. Отметив, что Дональд Трамп был первым президентом, который руководил сокращением рабочих мест после Гувера, Байден заявил, что у республиканцев нет плана по улучшению экономики.



“Помните, это те, которые провел снижение налогов на 2 трлн долларов в пользу крупных корпораций и не заплатил ни копейки”, — сказал Байден, имея в виду Закон о сокращении налогов и занятости от 2017 года, который подписал Трамп.



Республиканцы опровергли аргументы Байдена на промежуточных выборах, обвинив демократов в игнорировании наиболее насущных проблем американцев в непростое время для экономики США.



“Наша страна заслуживает лидеров, которые берут на себя ответственность и понимают проблемы, с которыми сталкиваются простые люди. Джо Байден и демократы показали, что они оторваны от мира”, – сказала Ронна Макдэниел, председатель Республиканского национального комитета.



Несколько кандидатов от Демократической партии, которые будут баллотироваться во вторник, появились вместе с Байденом в Государственном университете Боуи. Байдена представил Уэса Мура, который станет первым чернокожим губернатором Мэриленда, если победит во вторник. Учитывая впечатляющее лидерство Мура в опросах, он может вернуть пост губернатора Мэриленда под контроль демократов после восьми лет правления республиканца Ларри Хогана.



Демократы опасаются, что успех Мура окажется для них скорее исключением, чем правилом. Согласно FiveThirtyEight , республиканцы недавно вернули себе преимущество в бюллетенях для голосования в Конгрессе, что усилило надежды партии на получение контроля над Палатой представителей.

Если республиканцы смогут восстановить контроль над Палатой представителей и Сенатом, обрушатся надежды на то, что демократы смогут придерживаться своих законодательных приоритетов в следующие два года. Республиканцы в Палате представителей также пообещали, что в случае победы, они начнут расследование в отношении администрации Байдена.



Обращаясь к своим сторонникам, Байден предупредил, что контроль республиканцев над Конгрессом может иметь далеко идущие последствия. Президент заявил, что наделение полномочиями таких политиков может угрожать основам американской демократии.



“С их точки зрения на выборы есть только два варианта. Либо они побеждают, либо их обманывают”, – сказал Байден.”Нельзя любить свою страну только тогда, когда побеждаешь”.



Джо Байден завершил свою заключительную речь перед ​​выборами на обнадеживающей ноте, выразив уверенность в том, что демократические принципы помогут его партии одержать победу в голосовании.



“Я вижу великую нацию, потому что знаю, что мы хорошие люди”, – сказал Байден. “Мы просто должны помнить, кто мы, черт возьми, такие”.