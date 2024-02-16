



Байден ответил, будут ли США вводить санкции из-за смерти Навального

Журналисты спросили президента США Джо Байдена, будут ли вводиться санкции против России из-за внезапной смерти оппозиционера Алексея Навального в тюрьме.



"Мы обдумываем, что можно было бы сделать. Мы рассматриваем целый ряд вариантов", - ответил он.



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Байдену также припомнили, что в 2021 году он предупреждал президента РФ Владимира Путина о серьезных последствиях, если Навальный умрет.



"Это было три года назад, в это время они столкнулись с очень многими последствиями", - отметил Байден, рассказав, что были введены антироссийские санкции за это время.



Ранее Байден также сказал, что за смерть Навального, если сообщение подтвердится, ответственность несет лично Путин.