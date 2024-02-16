



Байден о смерти Навального: Путин несет ответственность

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального.



По словам американского лидера, если это правда, то виноват президент РФ Владимир Путин.



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"Российские власти расскажут свою историю. Если сообщения о смерти подтвердятся, то Путин ответствен за смерть Навального", - сказал Байден.



Он отметил, что будучи в тюрьме, Навальный продолжал говорить правду о российском режиме. На фоне смерти российского оппозиционера, президент США напомнил, что сейчас самое время американским политикам принять решение в вопросе оказания Украине помощи.



"Если мы не сможем поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Это войдет в историю и будет иметь огромные последствия. Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным", - отметил он.



Что примечательно, еще в 2021 году Байден ясно дал понять Путину, что смерть Навального будет иметь "разрушительные для РФ последствия".