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Байден о смерти Навального: Путин несет ответственность
16.02.2024 19:49 Алина Груднева

Байден о смерти Навального: Путин несет ответственность

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением по поводу смерти российского оппозиционера Алексея Навального.

По словам американского лидера, если это правда, то виноват президент РФ Владимир Путин.

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"Российские власти расскажут свою историю.  Если сообщения о смерти подтвердятся, то Путин ответствен за смерть Навального", - сказал Байден.

Он отметил, что будучи в тюрьме, Навальный продолжал говорить правду о российском режиме. На фоне смерти российского оппозиционера, президент США напомнил, что сейчас самое время американским политикам принять решение в вопросе оказания Украине помощи.

"Если мы не сможем поддержать Украину в этот критический момент, история не забудет этого. Это войдет в историю и будет иметь огромные последствия. Время идет. Часы тикают. Все мы должны понимать, что имеем дело с Путиным", - отметил он.

Что примечательно, еще в 2021 году Байден ясно дал понять Путину, что смерть Навального будет иметь "разрушительные для РФ последствия".

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