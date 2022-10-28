



Байден о резне в Питтсбурге: будем бороться с антисемитизмом во всех его формах

Президент США Джо Байден сделал заявление по случаю годовщины резни в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге.

Напомним, в результате бойни 11 человек погибли, еще шестеро были ранены, в том числе четверо полицейских.

"За четыре года, прошедшие с того ужасного дня, жители Питтсбурга показали нам, что значит быть сильнее ненависти. Мужество и характер питтсбургского сообщества остаются источником вдохновения для всех нас. Скорбя об этом самом смертоносном акте антисемитизма в американской истории, мы принимаем решение бороться с антисемитизмом и ненавистью во всех их формах", - сказал он.

Байден подчеркнул, что наблюдается рост уровня антисемитизма в Америке.

"Вот почему я назначил на должность первого Специального посланника на уровне посла по мониторингу и борьбе с антисемитизмом эксперта по Холокосту Дебору Липштадт. Моя администрация сотрудничала с Конгрессом, чтобы обеспечить самое большое за всю историю увеличение финансирования безопасности синагог и других религиозных учреждений", - добавил он.

По его словам, США преисполнены решимости бороться с насилием с применением огнестрельного оружия.