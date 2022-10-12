



Байден не видит никакого смысла встречаться с Путиным во время саммита G20

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с главой Кремля Путиным на саммите G206 так как не видит в этом никакого смысла, о чем сообщил в интервью CNN.



По словам американского лидера, возможность встречи будет зависеть от того, о чем хочет поговорить российский президент. При этом Байден отметил, что в случае, если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, он будет готов к разговору.



"Но посмотрите, он действует жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления, и потому не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас", – подчеркнул президент США.



Ранее администрация США назвала заявления российского министра Лаврова о якобы возможности переговоров между РФ и Украиной "позерством" на фоне ракетных атак по мирным городам, а не как конструктивным предложением вести дипломатический диалог о мире.