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Байден не видит никакого смысла встречаться с Путиным во время саммита G20
12.10.2022 08:41 Евгения Маркова

Байден не видит никакого смысла встречаться с Путиным во время саммита G20

Президент США Джо Байден не собирается встречаться с главой Кремля Путиным на саммите G206 так как не видит в этом никакого смысла, о чем сообщил в интервью CNN.

По словам американского лидера, возможность встречи будет зависеть от того, о чем хочет поговорить российский президент. При этом Байден отметил, что в случае, если Путин захочет обсудить заключенную американскую баскетбольную звезду Бритни Гринер, он будет готов к разговору.

"Но посмотрите, он действует жестоко. Я считаю, что он совершил военные преступления, и потому не вижу никакой причины встречаться с ним сейчас", – подчеркнул президент США.

Ранее администрация США назвала заявления российского министра Лаврова о якобы возможности переговоров между РФ и Украиной "позерством" на фоне ракетных атак по мирным городам, а не как конструктивным предложением вести дипломатический диалог о мире.

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