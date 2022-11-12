



Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом на саммите G20.

Такое заявление сделал советник США по нацбезопасности Джейк Салливан.

Саммит состоится на следующей неделе в Индонезии.

Байден встречался с кронпринцем Салманом в июле прошлого года, но отношения между странами обострилась после того, как Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти, несмотря на мощное противодействие США.

Салливан объявил, что на встрече Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином он предупредит своего китайского коллегу о вооружении Северной Кореи и подчеркнет, что продолжение этой тенденции приведет к усилению присутствия американских военных в регионе.