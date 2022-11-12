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Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии
12.11.2022 08:35 Алина Груднева

Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент США Джо Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом на саммите G20.

 
Такое заявление сделал советник США по нацбезопасности Джейк Салливан.
 
Саммит состоится на следующей неделе в Индонезии.
 
Байден встречался с кронпринцем Салманом в июле прошлого года, но отношения между странами обострилась после того, как Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти, несмотря на мощное противодействие США.
 
Салливан объявил, что на встрече Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином он предупредит своего китайского коллегу о вооружении Северной Кореи и подчеркнет, что продолжение этой тенденции приведет к усилению присутствия американских военных в регионе.

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