Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом на саммите G20.
Такое заявление сделал советник США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Саммит состоится на следующей неделе в Индонезии.
Байден встречался с кронпринцем Салманом в июле прошлого года, но отношения между странами обострилась после того, как Саудовская Аравия решила сократить добычу нефти, несмотря на мощное противодействие США.
Салливан объявил, что на встрече Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином он предупредит своего китайского коллегу о вооружении Северной Кореи и подчеркнет, что продолжение этой тенденции приведет к усилению присутствия американских военных в регионе.