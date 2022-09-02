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Байден накинулся на сторонников Трампа: республиканцы ответили
02.09.2022 17:44 Алина Груднева

Байден накинулся на сторонников Трампа: республиканцы ответили

Президент США Джо Байден жестко раскритиковал сторонников своего главного политического оппонента Дональда Трампа и республиканцев.

 
Об этом сообщает ВВС.
 
Критике с его стороны подверглись сторонники движения "Сделаем Америку снова великой". По словам Байдена, они представляют "угрозу для демократии".
 
"Силы Maga полны решимости отбросить нашу страну назад", - подчеркнул Байден.
 
Лидер меньшинства в Палате представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти ответил ему, что он "подорвал дух США". Политик потребовал от президента извинений.

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