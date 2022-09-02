Байден накинулся на сторонников Трампа: республиканцы ответили
Президент США Джо Байден жестко раскритиковал сторонников своего главного политического оппонента Дональда Трампа и республиканцев.
Об этом сообщает ВВС.
Критике с его стороны подверглись сторонники движения "Сделаем Америку снова великой". По словам Байдена, они представляют "угрозу для демократии".
"Силы Maga полны решимости отбросить нашу страну назад", - подчеркнул Байден.
Лидер меньшинства в Палате представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти ответил ему, что он "подорвал дух США". Политик потребовал от президента извинений.