



Байден накинулся на сторонников Трампа: республиканцы ответили

Президент США Джо Байден жестко раскритиковал сторонников своего главного политического оппонента Дональда Трампа и республиканцев.

Об этом сообщает ВВС.

Критике с его стороны подверглись сторонники движения "Сделаем Америку снова великой". По словам Байдена, они представляют "угрозу для демократии".

"Силы Maga полны решимости отбросить нашу страну назад", - подчеркнул Байден.

Лидер меньшинства в Палате представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти ответил ему, что он "подорвал дух США". Политик потребовал от президента извинений.