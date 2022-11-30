



Байден изучает возможность объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Президент США Джо Байден изучает возможность объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова двух источников в администрации президента.



США рассматривают такую возможность: "...в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущему присутствию в Африке", - утверждает Bloomberg. Окончательное решение, по словам источников, пока не принято.

