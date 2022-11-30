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Байден изучает возможность объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией
30.11.2022 17:33 Юлия Фрилис

Байден изучает возможность объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Президент США Джо Байден изучает возможность объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на слова двух источников в администрации президента.

США рассматривают такую возможность: "...в рамках усилий по ограничению участия частной военной компании в Украине и ее растущему присутствию в Африке", - утверждает Bloomberg. Окончательное решение, по словам источников, пока не принято.
 

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