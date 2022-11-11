



Байден хочет проверить связи Маска с другими странами

Президент США Джо Байден хочет проверить связи миллиардера Илона Маска с другими странами.

О данным Bloomberg, такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Белом Доме.

"Я считаю, что сотрудничество Илона Маска и технические отношения с другими странами заслуживают внимания. Независимо от того, делает ли он что-то неуместное - я не намекаю на это. Я считаю, что стоит к ним присмотреться. Но это все, что я скажу", - сказал Байден.

Других объяснений президент США не предоставил. По данным издания, в октябре его администрация обсуждала, стоит ли проверять предприятия Маска с точки зрения нацбезопасности, а именно, покупку Twitter и его спутниковую сеть Starlink.