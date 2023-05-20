



Байден: Дефолта можно избежать

Вторая встреча в пятницу между Белым домом и республиканскими переговорщиками в Конгрессе по вопросу о повышении потолка госдолга федерального правительства в размере $31,4 трлн сорвалась. Ни одна из сторон не сообщила о прогрессе, и дополнительная встреча не назначена.



Это произошло в конце дня ожесточенных переговоров, которые были прерваны на несколько часов, а до 1 июня осталось менее двух недель. Министерство финансов предупредило, что федеральное правительство может быть не в состоянии выплатить все свои долги, что вызовет катастрофический дефолт.



В то время как Белый дом признал, что с республиканцами, которые контролируют Палату представителей, остались "серьезные разногласия", президент Джо Байден заявил, что по-прежнему считает, что дефолта можно избежать.



"Я все еще верю, что мы сможем избежать дефолта и сделаем что-то приличное", — сказал Байден журналистам в Хиросиме, где он присутствует на встрече лидеров стран Большой семерки.



Республиканцы заявили, что не одобрят увеличение лимита займов федерального правительства без соглашения о резком сокращении расходов.



Переговорщик от республиканцев, Патрик МакГенри, сказал, что он не уверен, что обе стороны смогут достичь соглашения в эти выходные, которое затем может быть представлено Конгрессу для принятия в ближайшие дни.



Старший советник Белого дома Стив Риккетти покинул зал заседаний, заявив журналистам, что он "не будет давать оценку" переговорам.



Демократы настаивают на сохранении расходов на уровне этого года, в то время как республиканцы хотят вернуться к уровням 2022 года. План, принятый Палатой представителей в прошлом месяце, предусматривает сокращение государственных расходов на 8% в следующем году.



В этом плане не указывается, какие расходы будут сокращены, но некоторые республиканцы заявили, что будут защищать программы для военных и ветеранов. Демократы говорят, что это приведет к сокращению в среднем не менее 22% внутренних программ, таких как образование и обеспечение правопорядка.



В последний раз страна была так близка к дефолту в 2011 году. Конгресс в конечном итоге предотвратил дефолт, но экономика пережила тяжелые потрясения, в том числе первое в истории понижение кредитного рейтинга США и крупную распродажу акций.

