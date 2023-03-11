



Авианосец США "George HW Bush" может сняться в новом фильме "Миссия невыполнима"



Если военно-морской флот решит принять предложение, авианосец George HW Bush может дебютировать на большом экране в следующем фильме с Томом Крузом "Миссия невыполнима".



Круз, сыгравший главную роль в номинированном на "Оскар" фильме "Лучший стрелок: Маверик", провел три дня на борту авианосца в начале месяца, сообщил директор франшизы "Миссия невыполнима" Кристофер МакКуорри в своем посте в Instagram.



"От имени всей команды Миссии я хотел бы выразить нашу глубочайшую благодарность за три дня, которые были выдающимися для авианосной ударной команды "Джорджа Буша-старшего". Короткое время, которое мы провели с вами, дало всем нам новую оценку жертв, которые вы приносите во имя безопасности и процветания, и мы благодарим вас за вашу службу", — написал он.



Авианосец "Джордж Буш-старший" в настоящее время находится в Адриатическом море в составе сил реагирования США на российско-украинскую войну.



На прошлой неделе издание Variety процитировало главу кинокомиссии Апулии Антонио Паренте, что Круз был на борту авианосца, снимая сцены для "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть вторая".



"Мы гордимся тем, что регион Апулия был выбран в качестве оперативной базы для этой довольно сложной съемки", — сказал Паренте газете.



Неясно, что привело персонажа Круза Итана Ханта на авианосец в ходе сюжета картины, которая, как ожидается, станет последней в серии фильмов "Миссия невыполнима".



"Миссия невыполнима: Смертельная расплата" разделена на две части, первая из которых выйдет в кинотеатрах в июле. В трейлере боевика показаны сцены в Италии, включая Венецию, что может быть связано с появлением "Джорджа Буша-старшего" во втором фильме. Остается неясным, дадут ли создатели фильма авианосцу другое название в картине.



Находясь на борту "Джорджа Буша-старшего", Круз и Уоддингем сфотографировались с экипажем и устроили показ фильма "Лучший стрелок: Маверик", согласно пятничному выпуску новостей ВМС.