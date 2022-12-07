



Армия США в связи с помощью Украине проверяет запасы боеприпасов



В связи с помощью, которую США оказали Украине после вторжения России, американские военные пересматривают свои запасы боеприпасов, чтобы обеспечить достаточное количество оружия на случай будущих операций или конфликтов.



Об этом заявил высокопоставленный американский генерал. По его словам, "Мы анализируем ситуацию, чтобы обеспечить готовность наших планов на случай непредвиденных обстоятельств - мы должны убедится, что наша оценка - правильная".

