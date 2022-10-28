



АР: США предоставит Украине новую военную помощь

Американские власти намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи на 275 млн долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press.



"Пентагон отправляет Украине новый пакет оружия и другой помощи, чтобы поддержать усилия по вытеснению российских войск из ключевых районов на юге с приближением зимы", - говорится в материале.



По словам источников, в этот раз Киев получит по большей части боеприпасы, в том числе для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Как указано, вооружение будет выделено со складов Пентагона.



В издании утверждают, что Вашингтон объявит о новой помощи Киеву в ближайшие сутки.



Напомним, Украина направила запрос в США на поставки зенитно-ракетных комплексов Avenger. Они нужны для борьбы с иранскими дронами-камикадзе Shahed-136.