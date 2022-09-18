



Апелляционный суд США поддержал запрет цензуры в соцсетях

Апелляционный суд США в пятницу оставил в силе закон Техаса, который запрещает крупным социальным сетям блокировать или подвергать цензуре посты пользователей на основе "точки зрения". Владельцы соцсетей заявляют, что такое решение превратит платформы в рассадник опасного контента.



Решение Окружного апелляционного суда США, базирующегося в Новом Ор6 чтобы не дать возможности технологическим гигантам "подавить свободные взгляды".



"Сегодня мы отвергаем идею о том, что корпорации имеют свободное право в соответствии с Первой поправкой подвергать цензуре то, что говорят люди", — написал в постановлении судья Эндрю Олдхэм, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом.