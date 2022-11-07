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Антисемитские листовки в университете США: Евреи ответственны за рабство
07.11.2022 20:00 Наталья Богинская

Антисемитские листовки в университете США: Евреи ответственны за рабство

Студенты из Университета Теннесси в Чаттануге в пятницу утром, 4 ноября, обнаружили антисемитские листовки, развешанные по территории кампуса Университета Теннесси в Чаттануге, штат Юта.

“В пору расцвета американского рабства 78% рабовладельцев были этническими евреями”, – говорится в одной из листовок.

Организация StopAntisemitism написала в Твиттере: “Это ТОЧНО ненавистная риторика, которую помог распространить Кайри Ирвинг, пропагандируя фильм “Евреи – неграм: разбудите черную Америку”".

Эту информацию в интернете распространял не только звезда NBA Кайри Ирвинг, но и рэпер Канье Уэст. Ирвинг уже принес публичные извинения за свои действия.

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