



Антисемитские листовки в университете США: Евреи ответственны за рабство

Студенты из Университета Теннесси в Чаттануге в пятницу утром, 4 ноября, обнаружили антисемитские листовки, развешанные по территории кампуса Университета Теннесси в Чаттануге, штат Юта.



“В пору расцвета американского рабства 78% рабовладельцев были этническими евреями”, – говорится в одной из листовок.



Организация StopAntisemitism написала в Твиттере: “Это ТОЧНО ненавистная риторика, которую помог распространить Кайри Ирвинг, пропагандируя фильм “Евреи – неграм: разбудите черную Америку”".



Эту информацию в интернете распространял не только звезда NBA Кайри Ирвинг, но и рэпер Канье Уэст. Ирвинг уже принес публичные извинения за свои действия.