



Американка инсценировала свое похищение ради выходного на работе

48-летняя Шейла Бейли Юбэнк из США инсценировала собственное похищение, чтобы получить выходной от работы.



Около двух недель назад дежурный полицейский был отправлен проверить подозрительную машину в Сан-Антонио, штат Техас, и обнаружил внутри связанную Шейлу Юбэнк, сообщает Jerusalem Post.



Женщина рассказала полиции, что незнакомец прыгнул в ее машину примерно за 12 часов до того, как ее нашли. По ее словам, "преступник" заставлял ее, угрожая ножом, возить его по разным местам.



Юбэнк утверждала, что после поездки незнакомец напал на нее и попытался задушить веревкой, затем связал ее и оставил в машине.



Полиция не спешила верить ее странной истории, так как в ее сумке нашли лотерейный билет , купленный в тот день, когда ее якобы "похитили". Офицерам удалось получить кадры с камер наблюдения магазина, где был куплен лотерейный билет, на которых видно, как 48-летний мужчина вошел в магазин один, на вид невредимый.



Полиция также просмотрела записи с других камер наблюдения, где было видно "жертву", совершенно невредимую. В конце концов Юбэнк сломалась и призналась, что ей просто был нужен выходной с работы.