



Адвокат Трампа: Вероятность сделки о признании вины равна нулю

Экс-президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием о признании вины из-за обвинений по делу о платежах для порноактрисы Сторми Дэниелс. Об этом заявил адвокат 45-го президента Соединенных Штатов Джо Такопина, сообщает NBC News.



Согласно заявлению Такопины, вероятность того, что Трамп решится на такой шаг “равна нулю”.

“Этого не произойдет, здесь нет преступления”, – подчеркнул адвокат, добавив, что экс-президент не будет прятаться в своем имении во Флориде.

Такопина также отметил, что Трамп “был шокирован”, когда впервые узнал, что жюри проголосовало за предъявление ему обвинения.



Напомним, суд присяжных в Нью-Йорке предъявил обвинения Трампу после расследования выплаты денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс. По версии следствия, финансовые платежи были тайно осуществлены во время президентской кампании 2016 года с целью умолчания информации о внебрачных сексуальных отношениях. Это первый в истории США случай, когда нынешний или бывший президент столкнулся с уголовными обвинениями.