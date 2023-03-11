



Администрация Байдена предложила ввести 30% налог на майнинг криптовалют

Администрация президента США Джо Байдена предложила ввести акцизный налог на майнеров криптовалют в размере 30% от стоимости электроэнергии, которую они используют, и планирует устранить вычитаемые из налогов потери, связанные с торговлей криптовалютой, согласно документу Министерства финансов США.



Министерство финансов заявило, что любая компания, использующая вычислительные ресурсы - собственные или заемные - для добычи цифровых активов, будет облагаться 30% налогом, который предполагается ввести в течение трех лет поэтапно по 10% в год, начиная с 31 декабря 2023 года.



"Увеличение потребления энергии, связанное с ростом добычи цифровых активов, имеет негативные экологические последствия и может иметь последствия для экологической справедливости, а также привести к росту цен на электроэнергию для тех, кто пользуется общей электросетью", - заявили в Министерстве финансов.



По данным Белого дома, предполагаемое мировое потребление электроэнергии для криптоактивов составляет от 120 до 240 млрд киловатт-часов в год, что превышает годовое потребление электроэнергии в Австралии.



По данным Белого дома, страна может выручить $24 млрд от нового закона.