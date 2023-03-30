



ADL открывает офис в Бруклине для борьбы с растущим антисемитизмом

Антидиффамационная лига объявляет об открытии дополнительного офиса в Бруклине для борьбы с растущим антисемитизмом в этом районе.



Согласно недавнему отчету ADL, в прошлом году в Бруклине было зарегистрировано 147 антисемитских инцидентов из 395 в Нью-Йорке.



В отчете говорится, что зарегистрированные антисемитские инциденты в США достигли рекордного уровня в 2022 году.



Среди бруклинских инцидентов в прошлом году нападение на хасида, водителя автобуса с использованием пневматического пистолета, нанесение вандалами надписи "Гитлер" на стене синагоги, и женщина, ударившая еврейского подростка перед штаб-квартирой Хабад.



"Мы пришли к выводу, что Бруклину требуется более сильное присутствие ADL на местах, чтобы мы могли лучше удовлетворять потребности сообщества, которое, к сожалению, является одним из эпицентров антисемитизма в этой стране. Новому офису будет поручено напрямую реагировать на антисемитские инциденты в Бруклине, а также напрямую работать с правоохранительными органами и общественными лидерами в реагировании на акты ненависти", — сказал глава ADL Джонатан Гринблатт.



В Бруклине проживает около 600 000 евреев.и Новый офис будет служить сателлитом регионального офиса ADL в Нью-Йорке.

