



26 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в детском саду в США

26 человек, в том числе дети, были госпитализированы во вторник из-за утечки угарного газа в одном из детских садов в городе Аллентаун в штате Пенсильвания США.



Сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов учебного центра Happy Smile в Аллентауне. 26 детей и воспитателей были срочно доставлены в близлежащие больницы, где, по сообщениям, они находятся в стабильном состоянии.



Угарный газ не имеет цвета и запаха и может привести к летальному исходу.