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26 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в детском саду в США
12.10.2022 10:23 Евгения Маркова

26 человек госпитализированы из-за утечки угарного газа в детском саду в США

26 человек, в том числе дети, были госпитализированы во вторник из-за утечки угарного газа в одном из детских садов в городе Аллентаун в штате Пенсильвания США.

Сотрудники скорой помощи отреагировали на вызов учебного центра Happy Smile в Аллентауне. 26 детей и воспитателей были срочно доставлены в близлежащие больницы, где, по сообщениям, они находятся в стабильном состоянии.

Угарный газ не имеет цвета и запаха и может привести к летальному исходу. 

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