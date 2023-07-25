



Заявление Еврейских Федераций Северной Америки по итогам голосования в Кнессете

﻿«Еврейские Федерации Северной Америки (JFNA) глубоко огорчены растущей поляризацией в израильском обществе в результате процесса судебной реформы. Мы также крайне разочарованы тем, что лидеры коалиции решились на продвижение важного элемента реформы без достижения консенсуса, несмотря на серьезные разногласия в израильском обществе и усилия президента Герцога по достижению компромисса.



Наша приверженность еврейскому государству и народу Израиля выше любой политику или действий правительства. Еврейские Федерации продолжают свою работу на благо построения и укрепления еврейского государства.



Мы продолжим поддерживать организации и отдельных лиц, способствующих единению израильтян и создающих институты гражданского общества, благодаря которым население Израиля и мировое еврейство могут жить вместе в мире и согласии и разрешать разногласия на основе взаимного уважения.

Мы призываем лидеров коалиции приостановить любые дальнейшие односторонние изменения судебной реформы и призываем все стороны вернуться к переговорам под руководством президента Герцога».