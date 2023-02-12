Зачем нужны подарочные карты
Кратко о том, что такое подарочные карты
Подарочной картой (gift card) называют карточку на определенную сумму денежных средств или услуг, которые можно получить, обратившись в тот или иной магазин, заведение, где такие карты принимаются.
Именно подарочные карты являются отличным вариантом для оказания внимания, а также заботы со стороны одного человека другим.
Интересно то, что такие карты являются и альтернативой для оплаты покупок, причем они чрезвычайно распространены на территории США, Канады, а также в некоторых странах Европы.
Если говорить более грубо и просто, то такие карты являются отличной альтернативой обычным деньгам, потому что они ранее оплачены. И чтобы человеку получить товар или услугу по ней, ему надо просто предъявить ее в магазине.
Разновидности карт
Всего их несколько видов, и каждый из них отличается как по внешнему виду, так и по направлению применения:
- Купон (так называемый «модификатор чека», суть которого состоит в предоставлении определенной скидки на тот или иной товар либо услугу).
- Внешний купон (характеризуется наличием специального кода, который предъявляют продавцу).
- Сертификат (своеобразный бонусный счет, потому что по итогам совершения покупки продавец автоматически начисляет на него определенную сумму средств).
- Предоплаченный сертификат (его используют как подарочную карту с помощью которой покупатель может оплатить определенные товары, услуги и прочее).
Дело в том, что подарочные карты являются не только отличным подарком одного человека другому, но и также удобны в плане их использования для оплаты.
Но есть и другие причины популярности гифт карт:
- Это простой, но в то же время достаточно ценный подарок (поскольку суммы на ней могут быть очень существенными).
- Такой презент дает возможность человеку, который его получил самому определить свой подарок, купить то, что ему нужно или потратить на те или иные услуги.
- Карта простая в использовании, нужно лишь предоставить ее кассиру и с нее будет списана нужна сумма.
- Можно не носить с собой огромное количество наличных средств и даже не использовать обычные банковские карты для оплаты, ибо все это спокойно заменяет подарочная.
Наиболее популярным видом гифт карт являются виртуальные подарочные карточки.
Они используются для покупки следующих товаров:
- Одежды, обуви.
- Книг, прочих печатных изданий.
- Бытовой и компьютерной техники.
- Бижутерии и украшений.
- Бытовой химии.
- Электронных книг, а также программ, игр и многого другого.
- Различные товары (виртуальную валюту, ключи активации программ, игр и многое другое).
- Услуги (оплату подписки, тарифных планов и т.п.).
- Отдельный софт (программы и прочее).
Где их покупать
Приобретать виртуальные подарочные карты следует у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию в сети интернет, а также могут похвалиться большим количеством довольных пользователей.
Лучше всего купить на сайтах, которые могут похвалиться:
- Качественными и проверенными виртуальными товарами.
- Большим ассортиментом и разнообразием таких карточек.
- Доступными и адекватными ценами.
- Наличием регулярных акций и скидок.