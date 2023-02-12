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Зачем нужны подарочные карты
12.02.2023 09:50 Mignews

Зачем нужны подарочные карты

Кратко о том, что такое подарочные карты
Подарочной картой (gift card) называют карточку на определенную сумму денежных средств или услуг, которые можно получить, обратившись в тот или иной магазин, заведение, где такие карты принимаются.
Именно подарочные карты являются отличным вариантом для оказания внимания, а также заботы со стороны одного человека другим.
Интересно то, что такие карты являются и альтернативой для оплаты покупок, причем они чрезвычайно распространены на территории США, Канады, а также в некоторых странах Европы.
Если говорить более грубо и просто, то такие карты являются отличной альтернативой обычным деньгам, потому что они ранее оплачены. И чтобы человеку получить товар или услугу по ней, ему надо просто предъявить ее в магазине.

Разновидности карт
Всего их несколько видов, и каждый из них отличается как по внешнему виду, так и по направлению применения:

  • Купон (так называемый «модификатор чека», суть которого состоит в предоставлении определенной скидки на тот или иной товар либо услугу).
  • Внешний купон (характеризуется наличием специального кода, который предъявляют продавцу).
  • Сертификат (своеобразный бонусный счет, потому что по итогам совершения покупки продавец автоматически начисляет на него определенную сумму средств).
  • Предоплаченный сертификат (его используют как подарочную карту с помощью которой покупатель может оплатить определенные товары, услуги и прочее).
С чем связана их популярность
Дело в том, что подарочные карты являются не только отличным подарком одного человека другому, но и также удобны в плане их использования для оплаты.

Но есть и другие причины популярности гифт карт:
  • Это простой, но в то же время достаточно ценный подарок (поскольку суммы на ней могут быть очень существенными).
  • Такой презент дает возможность человеку, который его получил самому определить свой подарок, купить то, что ему нужно или потратить на те или иные услуги.
  • Карта простая в использовании, нужно лишь предоставить ее кассиру и с нее будет списана нужна сумма.
  • Можно не носить с собой огромное количество наличных средств и даже не использовать обычные банковские карты для оплаты, ибо все это спокойно заменяет подарочная.
Виртуальные подарочные карты
Наиболее популярным видом гифт карт являются виртуальные подарочные карточки.

Они используются для покупки следующих товаров:
  • Одежды, обуви.
  • Книг, прочих печатных изданий.
  • Бытовой и компьютерной техники.
  • Бижутерии и украшений.
  • Бытовой химии.
  • Электронных книг, а также программ, игр и многого другого.
Если говорить исключительно о виртуальных товарах, то за подобные карты можно приобрести:
  • Различные товары (виртуальную валюту, ключи активации программ, игр и многое другое).
  • Услуги (оплату подписки, тарифных планов и т.п.).
  • Отдельный софт (программы и прочее).
Вы можете с легкостью купить подарочные карты по доступным ценам, найдя соответствующие объявления на просторах сети интернет. Однако бежать на сайт первого попавшегося интернет-магазина не стоит. Нужно сначала узнать о том, на каких лучше платформах такие товары покупать.

Где их покупать
Приобретать виртуальные подарочные карты следует у тех продавцов, которые имеют хорошую репутацию в сети интернет, а также могут похвалиться большим количеством довольных пользователей.

Лучше всего купить на сайтах, которые могут похвалиться:
  • Качественными и проверенными виртуальными товарами.
  • Большим ассортиментом и разнообразием таких карточек.
  • Доступными и адекватными ценами.
  • Наличием регулярных акций и скидок.

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