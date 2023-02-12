



Зачем нужны подарочные карты

Кратко о том, что такое подарочные карты

Подарочной картой (gift card) называют карточку на определенную сумму денежных средств или услуг, которые можно получить, обратившись в тот или иной магазин, заведение, где такие карты принимаются.

Именно подарочные карты являются отличным вариантом для оказания внимания, а также заботы со стороны одного человека другим.

Интересно то, что такие карты являются и альтернативой для оплаты покупок, причем они чрезвычайно распространены на территории США, Канады, а также в некоторых странах Европы.

Если говорить более грубо и просто, то такие карты являются отличной альтернативой обычным деньгам, потому что они ранее оплачены. И чтобы человеку получить товар или услугу по ней, ему надо просто предъявить ее в магазине.



Разновидности карт

Всего их несколько видов, и каждый из них отличается как по внешнему виду, так и по направлению применения:

Купон (так называемый «модификатор чека», суть которого состоит в предоставлении определенной скидки на тот или иной товар либо услугу).

Внешний купон (характеризуется наличием специального кода, который предъявляют продавцу).

Сертификат (своеобразный бонусный счет, потому что по итогам совершения покупки продавец автоматически начисляет на него определенную сумму средств).

Предоплаченный сертификат (его используют как подарочную карту с помощью которой покупатель может оплатить определенные товары, услуги и прочее).

С чем связана их популярность

Это простой, но в то же время достаточно ценный подарок (поскольку суммы на ней могут быть очень существенными).

Такой презент дает возможность человеку, который его получил самому определить свой подарок, купить то, что ему нужно или потратить на те или иные услуги.

Карта простая в использовании, нужно лишь предоставить ее кассиру и с нее будет списана нужна сумма.

Можно не носить с собой огромное количество наличных средств и даже не использовать обычные банковские карты для оплаты, ибо все это спокойно заменяет подарочная.

Виртуальные подарочные карты

Одежды, обуви.

Книг, прочих печатных изданий.

Бытовой и компьютерной техники.

Бижутерии и украшений.

Бытовой химии.

Электронных книг, а также программ, игр и многого другого.

Различные товары (виртуальную валюту, ключи активации программ, игр и многое другое).

Услуги (оплату подписки, тарифных планов и т.п.).

Отдельный софт (программы и прочее).

Где их покупать

Качественными и проверенными виртуальными товарами.

Большим ассортиментом и разнообразием таких карточек.

Доступными и адекватными ценами.

Наличием регулярных акций и скидок.