



За стеклом: с чего начать предпраздничную уборку

Говорят, что чистый дом начинается с чистых окон. С окончанием дождей и в преддверии Песаха, вопрос, как отмыть окна до блеска, встает все острее. Плохо вымытое окно может создать ощущение беспорядка даже в только что убранном доме. А въедливая израильская пыль оставляет разводы и не сразу смывается при ручной уборке. Идеальное решение – мойщик стекол WINBOT W920, который не только справится с любой грязью, но и освободит ваше время для других дел.



Никогда еще мытье стекол не было настолько приятным и беспроблемным. WINBOT W920 с легкостью справляется с мытьем окон внутри и снаружи, причем делает это безопасно и эффективно, а вы можете управлять им издалека и задавать необходимый вам режим. WINBOT W920 — это первый мойщик стекол от одного из ведущих в мире производителей роботехники компании ECOVACS ROBOTICS, которым можно управлять дистанционно с помощью интеллектуального приложения.





Приобрести WINBOT W920 вы можете у компании Electro-Gal, официального представителя бренда в Израиле, по телефону *3134.



WINBOT W920 будет аккуратно, тщательно, последовательно и терпеливо отмывать порученную ему стеклянную поверхность, проходя сантиметр за сантиметром. Робот оснащен чрезвычайно мощным всасывающим двигателем, который позволяет ему с силой прилипать к стеклу, что обеспечивает максимальную безопасность и, конечно же, лучшую производительность уборки. А кроме того, WINBOT W920 оснащен особенно прочной и долговечной резервной батареей, которая позволяет устройству работать около 15 минут непрерывно в случае отключения электроэнергии.







WINBOT W920 автоматически выбирает самый эффективный маршрут уборки, совмещает вертикальную и горизонтальную траектории движения и отмывает все углы, вне зависимости от сложности очищаемой конструкции. Кроме того, в случае необходимости, вы можете задать ему режим локальной или глубокой очистки. WINBOT W920 имеет уникальную программу локальной уборки, которая позволяет роботу работать в определенной точке для более интенсивной и эффективной очистки.



И все это вы можете сделать дистанционно, управляя через приложение на своем смартфоне. Когда WINBOT 920 хочет связаться с пользователем, он использует как визуальную индикацию в виде светодиодных индикаторов, расположенных с обеих сторон устройства, так и голосовую индикацию с помощью звуковых сигналов, которые информируют пользователя об активации или завершении очистки.





Благодаря специальным датчикам обнаружения границ WINBOT W920 справится с любыми окнами, даже безрамными. Он способен отмыть, кстати, не только окна, но и раздвижные двери, зеркала, стеклянные перила и дверцы душевых кабин. Робот автоматически распознает край стекла и огибает препятствия, например ручки дверей и окон, что предотвращает падение.



Интеллектуальная система мытья и мощное сцепление с поверхностью гарантируют потрясающую чистоту. Закончив уборку, робот возвращается в ту точку, откуда он ее начал для вашего удобства.



WINBOT W920 продается в специальном чемоданчике, в котором его легко и удобно хранить.





Приобрести WINBOT W920 вы можете на сайте https://www.electro-gal.co.il/product/winbot-w920 , а также позвонив по телефону *3134.

