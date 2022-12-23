



Woman Cosmetics представили революционный домашний уход за кожей

Представляем новую косметическую компанию Woman cosmetics, основанную на принципах WELLNESS и презентующую домашний уход по системе TRIPLE TREATMENT, которая включает ежедневный уход, пищевую добавку и передовую технологию.



Компания WOMAN COSMETICS стремится помочь женщине создать гармоничный баланс во всех сферах жизни: тело, душа и личное развитие.



Компания работает по методу IN-OUT-TECH

• Уходовая косметическая линия – 1.2 HYALU

• Пищевая добавка COLLAGEN 300

• Передовые технологии от SPACE TOUCH — США



Метод Triple Treatment воздействует изнутри и снаружи на все слои кожи, улучшая внешний вид, текстуру и тон кожи.



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Путь к улучшению кожи лица начинается изнутри, поэтому важно использовать пищевую добавку COLLAGEN 300, которая содержит мощную формулу, насыщающую организм всеми активными веществами и витаминами, необходимыми для улучшения внешнего вида и эластичности кожи, а также замедляющими процессы старения.



Пищевая добавка включает:

Рыбий коллаген – употребление коллагена вовнутрь — эффективный способ повысить количество коллагена в организме, замедлить процессы старения кожи, уменьшить морщины и придать коже сияющий и упругий вид.

Витамин С — необходим для естественной выработки коллагена, а также придает коже сияющий и свежий вид.

Гиалуроновая кислота — значительно повышает увлажнение кожи, придавая ей объем и упругость.

Витамин Е – антиоксидант, защищающий клетки кожи от свободных радикалов и замедляющий процессы старения кожи.

Цинк — минерал, который оказывает большое влияние на иммунную систему и необходимый для регуляции жировой сетки на лице.



Цена: 480 шек. за 3 упаковки.



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Линейка косметических продуктов серии HYALU 1.2 была разработана на основе глубоких исследований и основана на передовых технологиях и ингредиентах высочайшего качества.

Продукты не содержат парабенов, генно-модифицированных веществ и нефтепродуктов, а такжепрошли множество строгих тестов, включая тесты на чувствительность и тесты на гипоаллергенность.

Вся продукция производится под строгим контролем качества в производственных условиях и одобрена Министерством здравоохранения Израиля и американским стандартом FDA.



В серию входят:

Энзимный пилинг — 489 шек. за 200 мл

Энзимный пилинг — 239 шек. за 50 мл.

Питательный ночной крем — 339 шек. за 50 мл

Увлажняющий дневной крем — 339 шек. за 50 мл

Гель для умывания — 239 шек. за 150 мл.

Увлажняющая маска — 329 шек. за 75 мл.

Питательная ночная сыворотка — 369 шек. за 30 мл

Антивозрастная дневная сыворотка — 369 шек. за 30 мл.

Крем для шеи и зоны декольте — 339 шек. за 50 мл.