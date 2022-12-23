Woman Cosmetics представили революционный домашний уход за кожей
Представляем новую косметическую компанию Woman cosmetics, основанную на принципах WELLNESS и презентующую домашний уход по системе TRIPLE TREATMENT, которая включает ежедневный уход, пищевую добавку и передовую технологию.
Компания WOMAN COSMETICS стремится помочь женщине создать гармоничный баланс во всех сферах жизни: тело, душа и личное развитие.
Компания работает по методу IN-OUT-TECH
• Уходовая косметическая линия – 1.2 HYALU
• Пищевая добавка COLLAGEN 300
• Передовые технологии от SPACE TOUCH — США
Метод Triple Treatment воздействует изнутри и снаружи на все слои кожи, улучшая внешний вид, текстуру и тон кожи.
IN
Путь к улучшению кожи лица начинается изнутри, поэтому важно использовать пищевую добавку COLLAGEN 300, которая содержит мощную формулу, насыщающую организм всеми активными веществами и витаминами, необходимыми для улучшения внешнего вида и эластичности кожи, а также замедляющими процессы старения.
Пищевая добавка включает:
Рыбий коллаген – употребление коллагена вовнутрь — эффективный способ повысить количество коллагена в организме, замедлить процессы старения кожи, уменьшить морщины и придать коже сияющий и упругий вид.
Витамин С — необходим для естественной выработки коллагена, а также придает коже сияющий и свежий вид.
Гиалуроновая кислота — значительно повышает увлажнение кожи, придавая ей объем и упругость.
Витамин Е – антиоксидант, защищающий клетки кожи от свободных радикалов и замедляющий процессы старения кожи.
Цинк — минерал, который оказывает большое влияние на иммунную систему и необходимый для регуляции жировой сетки на лице.
Цена: 480 шек. за 3 упаковки.
OUT
Линейка косметических продуктов серии HYALU 1.2 была разработана на основе глубоких исследований и основана на передовых технологиях и ингредиентах высочайшего качества.
Продукты не содержат парабенов, генно-модифицированных веществ и нефтепродуктов, а такжепрошли множество строгих тестов, включая тесты на чувствительность и тесты на гипоаллергенность.
Вся продукция производится под строгим контролем качества в производственных условиях и одобрена Министерством здравоохранения Израиля и американским стандартом FDA.
В серию входят:
- Энзимный пилинг — 489 шек. за 200 мл
- Энзимный пилинг — 239 шек. за 50 мл.
- Питательный ночной крем — 339 шек. за 50 мл
- Увлажняющий дневной крем — 339 шек. за 50 мл
- Гель для умывания — 239 шек. за 150 мл.
- Увлажняющая маска — 329 шек. за 75 мл.
- Питательная ночная сыворотка — 369 шек. за 30 мл
- Антивозрастная дневная сыворотка — 369 шек. за 30 мл.
- Крем для шеи и зоны декольте — 339 шек. за 50 мл.
TECH
Уникальное устройство на основе инновационной разработки с мировым патентом, разработанным лабораториями НАСА и основанным на светодиодной технологии от space touch.
Jupiter
Устройство для уменьшения глубины морщин, улучшающее внешний вид кожи и повышающее ее тонус. Аппарат представляет собой инновационную разработку, обеспечивающую максимально возможное в домашних условиях обновления внешнего вида кожи, стимулируя выработку коллагена.
Мягкий лазер
Мощный прибор с длиной волны 430-850 нм, JUPITERтакже позволяет значительно облегчить боль и воспаление в организме.
Фототерапия – лечение светом
Признанный официальной медициной метод, клинически подтвержденный независимыми исследованиями и 40-летним научным исследованием НАСА. Уникальный патент, который сочетает в себе инфракрасное излучение и светодиоды, обеспечивает эффективность и отличные результаты.
Красный светодиод
Проникает в самые глубокие слои кожи, улучшая кровообращение и метаболизм кожи. Красный свет помогает активировать клетки и ускорить выработку коллагена, а также способствует выведению токсинов, устранению тонких морщинок и повышению эластичности кожи.
Синий светодиод
Лечение синим светом и локальное охлаждение оказывает противовоспалительное, дезинфицирующее, осветляющее солнечную пигментацию действие, а также эффективно воздействует на акне. Использование постоянной температуры 7 градусов Цельсия способствует сужению пор и сохранения увлажненности кожи.
Цена: 5400 шек.
EYETECH
Наша технология EYETECH — это результат передовых разработок, направленных на восстановление и уплотнение текстуры кожи и замедление признаков старения в области глаз.
Как это работает?
В каждый «полумесяц» встроено 7 красных светодиодов с длиной волны 645 нм. Эта длина волны проникает на глубину 5 мм и заставляет клетку генерировать больше энергии за счет выработки молекулы ATP, в результате чего в клетке ускоряется метаболизм и повышается выработка коллагена.
Результаты процедуры
Процедура вызывает ускорение обмена веществ, повышенную выработку коллагена и расширение мелких капилляров вокруг глаз. Результат – плотная и подтянутая кожа, предотвращение появления морщин, снижение отечности («мешки») и осветленный тон кожи под глазами («темные круги»).
Цена: 2800 шек.
Сайт компании:
www.womancosmetics.co.il
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