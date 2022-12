WeShoes празднует Новый год с новой коллекцией

Последние два года стали стал самыми успешными для крупнейшей в Израиле обувной сети WeShoes – открылись 25 магазинов и число их достигло 80. А до конца года откроются еще три и будет 83 филиала сети по всему Израилю.



Эти хорошие новости были озвучены на новогоднем утреннике для русскоязычных журналистов, лидеров мнений и блогеров, где приглашенные поднимали бокалы с шампанским Moet&Chandon и фотографировались в обуви из новой коллекции в праздничных новогодних фотозонах.



WeShoes – этом дом таких обувных легенд, как Crocs, Blundstone, Hoka, Kanken, Desigual и многих других. В портфолио компании около трех десятков знаменитых глобальных марок, и все они эксклюзивно представлены в сети.



Новая коллекция WeShoes – это самые последние вдохновения мировых дизайнеров, воплощенные в моде и высоких технологиях. А еще – это новые марки, совсем недавно прибывшие в нашу страну. Вот они.



Ecoalf: «Там, где другие люди видят мусор, мы видим будущие предметы роскоши», — говорит Хавьер Гоенече, основатель испанского бренда Ecoalf. Эта марка пропагандирует переработку отходов и экологичность как образ жизни и предмет моды. Узнаваемые сникерсы и кроссовки с логотипом в виде двух стрелочек, образующих кольцо, уже стали символом осознанного потребления и заботы о планете.



Bedroom Athletics — известный во всем мире британский бренд уютных домашних тапочек, сочетающий в себе комфорт, качество и лучшее сырье на рынке. К этой зиме бренд предложил коллекцию мягких меховых полусапожек и тапочек для дома, в которых холодные дни пролетят приятно и незаметно.



Verbenаs — молодой и динамичный испанский бренд Verbenas, вобравший в себя лучшие проявления испанской культуры – любовь к дизайну и ярким краскам, страсть к веселью и шумным компаниям, бескомпромиссность в вопросах комфорта. Одним из больших преимуществ бренда является анатомическая стелька, которая сохраняет прохладу стопы, что актуально для израильского лета.



Crocs сделан из запатентованной пены, которая настолько легка и воздушна, что не ощущается на ноге. Особая подошва кроксов массирует ногу при ходьбе и заботится о комфорте.



Vegan Friendly бренд продолжает вводить новшества и снова удивляет своей зимней коллекцией, которая включает в себя новые модели с мехом, специально предназначенные для холодных зимних дней дома и на улице, эффектные кроксы на платформе с блестками, подходящие для новогодней ночи, и многое другое.



Lemon Jelly - это на 100% португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта на 100% веганская и идеально подходящая для любого образа. В коллекции представлены полусапожки на протекторе, которые отлично подходят как для походов и поездок, так и для праздничной новогодней ночи.



Blundstone - эти культовые тасманийские ботинки для женщин, мужчин и детей признаны полезными с медицинской точки зрения - такое заключение сделала американская медицинская ассоциация The American Podiatric Medical Association. Бренд ежегодно вкладывает огромные средства в поддержание уровня комфорта ботинок, которые изготавливаются из дорогих водостойких и бактерицидных материалов.



При изготовлении бландстоунов используется уникальная амортизирующая технология, которая защищает ногу, многократно поглощая удары. В подошве и в области пятки есть специальные вставки для снижения усталости и решения ортопедических проблем.



В новой коллекции есть модные лаковые модели, ботинки со шнуровкой и прочим декором. Флагманская новая модель этого сезона – рабочие ботинки lug boots.



Hoka - самый быстрорастущий в мире бренд кроссовок для профессионального бега произвел революцию в спортивной обуви. Для создания ультралегкого материала подошвы профессиональным химикам потребовалось сочетание 10-ти различных химических веществ и нескольких методов спекания материалов, чтобы получилась настолько легкая и мягкая пена.



Пена как бы обволакивает стопу и придает стабильность. Такой подход позволяет избавиться от лишних стабилизирующих элементов и сделать обувь легкой и амортизирующей. Эти кроссовки стали иконой моды и теперь их носят и модницы.



Seventy Nine – собственный бренд сети, созданный молодыми израильскими дизайнерами. Сила этой марки в том, что она первой реагирует на новейшие модные дуновения и немедленно воплощает их в качественные и ультра-актуальные модели, остающиеся бескомпромиссно комфортными. Эта мобильность и быстрота реакции позволила бренду создать самые модные модели сезона. Которые, к тому же, еще и по-настоящему удобные. И если вы не знали, что в модельных туфлях на шпильке можно танцевать до утра – в Seventy Nine вы об этом узнаете.



Magma и Candy - собственные бренды сети, детская обувь с праздничными и повседневными моделями. В этом сезоне в коллекции рулят сапожки на протекторе, резиновые сапоги и кроссовки уникального комфорта, в которых малыши могут бегать без устали и выглядеть при этом стильно.



