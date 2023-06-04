Всё взять и запретить? Как это делается в Израиле и Великобритании
В последнее время Израиль всколыхнули случаи тяжелого поражения легких у подростков, которые курили электронные сигареты (вейпы). И хотя продажа таких изделий несовершеннолетним в нашей стране запрещена, наряду с любой другой табачной продукцией, и никто не счел нужным разобраться, какие же именно вейпы курили подростки – от известных производителей или сомнительные "No Name, избранники народные уже вознамерились всё взять и запретить. Уже предложен новый законопроект, согласно которому продажа электронных сигарет и курительных ароматизаторов будет полностью запрещена в Израиле.
История помнит «сухие законы», когда тотальные запреты лишь криминализировали отрасль и даже вели к росту потребления, но нашим законодателям урок не впрок. Вместо ужесточения контроля над качеством продукции и продажей их подросткам выдвигают предложения о запрете всего и вся.
За последние годы всевозможные меры, предпринимаемые в Израиле против обычных сигарет, так и не привели к снижению числа курильщиков – уже 10 лет оно стабильно остается на уровне 20%, а это значит, что вместе с ростом населения растет и число курящих. Теперь предлагают тотально запретить продажу электронных сигарет. Но способен ли этот путь привести к улучшению здоровья населения? Есть и другой – которым идут многие страны, в частности Великобритания. Об этом рассказывает медицинский портал medpage.co.il.
Министерство здравоохранения Соединенного Королевства опубликовало драматическое заявление, согласно которому оно призовет один миллион курильщиков заменить сигареты альтернативами сигарет (электронными сигаретами/испарителями, вейпами) при полном государственном финансировании. Это часть новой и новаторской программы под названием «Замена для прекращения», которая призвана снизить количество курильщиков сигарет в Великобритании.
В рамках первой в мире национальной программы почти каждый пятый курильщик в Британии получит набор Vape Starter одновременно с поведенческой поддержкой, чтобы помочь людям бросить курить сигареты. В то же время ожидается обострение ситуации с нелегальной продажей вейпов, и правительство принимает меры по недопущению употребления нелегальных заменителей изделий для курения, а также по предотвращению начала их употребления несовершеннолетними и некурящими.
Эти шаги предпринимаются британским правительством в рамках национальной программы «Без курения к 2030 г.», которая поставила перед собой цель к 2030 году сократить уровень курения до 5% и менее. Местные органы власти тоже пригласят принять участие в программе в текущем году, и каждый из них сформулирует план, соответствующий его потребностям, в том числе решит, какие группы населения должны быть приоритетными.
Публикация программы вызвала широкий резонанс в СМИ. The Sunday Times сообщила, что «миллион курильщиков получит бесплатные электронные сигареты, беременным женщинам, бросившим курить сигареты, вручат ваучеры на 400 фунтов стерлингов» (известно, что курение беременными обычных сигарет чрезвычайно вредно для плода).
По данным BBC, «по официальным оценкам, стоимость программы составит около 45 миллионов фунтов стерлингов, финансирование будет поступать из бюджета Министерства здравоохранения, но при этом управлять ими станут местные власти».
Подобные сообщения были в Sky News, Time, The Sun и многих других изданиях.
На сегодняшний день Британии удалось снизить долю курильщиков сигарет с 30% до 13%, в то время как текущая цель, согласно разработанному ею национальному плану, как мы уже сказали, составляет менее 5%.
Следует отметить, что, хотя план поощряет использование альтернатив курению сигарет, он делает это при строгом контроле качества изделий, ввозимых в страну, и жестких мерах, предпринимаемых, чтобы эти изделия не доходили до подростков и некурящих.
С этой целью было создано специальное правоприменительное подразделение с финансированием в размере 3 миллионов фунтов стерлингов, которое будет действовать против продавцов, которые не проверяют возраст покупателей и продают изделия с незаконным содержанием никотина. Подразделение будет заниматься борьбой с нелегальной продажей молодежи и подросткам заменителей средств для курения и изъятием с рынка запрещенных и нелегальных товаров.
Великобритания является одной из самых передовых стран в своем подходе к этому вопросу. Сформулированный ею план относится к альтернативам как к способу уменьшить ущерб, причиняемый курением, и рассматривает их как инструмент, который может снизить уровень курения сигарет.
Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона (UCL) совместно с Cancer Research UK, эти альтернативы помогают бросить курить около 20 000 человек в год.
Очень хотелось бы, чтобы и у нас в Израиле вкладывали силы и средства в настоящую борьбу с курением и уменьшением вреда, а не шли методом наименьшего сопротивления и наименьшей эффективности.
Леонид Зальцман
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