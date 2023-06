Все лучшее детям: генеральная уборка перед каникулами

Вот-вот закончится учебный год и многие дети станут проводить дома гораздо больше времени. Большую часть этого времени они проведут в играх на полу, а ведь летом пыли с улицы становится еще больше. И даже если вы убираете в квартире ежедневно, уверены ли вы, что справились с пылью? Швы между плитами пола, ковры, особенно с длинным ворсом, участки стыковки досок паркета – в такие труднодоступные места обычному пылесосу добраться сложно.





Thomas Amfibia Pet pro plus легко доберется туда, куда большинству других пылесосов путь заказан. Специальные насадки тщательно и быстро отчистят прилипшую к полу грязь, выметут даже самые мелкие крошки из щелей, наведут чистоту в зазорах мебели, без труда заберутся под диван, кровать или тумбочку. Кроме того, модель объединяет две важнейшие функции – сухую и влажную уборку. Все будет действительно чистым, а не казаться таковым.



Если в вашем доме есть ковры, знайте, они не только явные накопители пыли, волос и шерсти животных, которые мы регулярно пылесосим, они еще излюбленное место обитания бактерий. Ковры и ковровые покрытия рекомендуется пылесосить желательно каждые два дня, и минимум раз в месяц чистить моющим пылесосом. И Thomas Amfibia Pet pro plus идеально подходит для самой тщательной уборки.





В инновационной модели Thomas Amfibia Pet pro plus впервые представлены две системы фильтрации - водная AquaBOX и циклонная DryBOX, для влажной и сухой уборки. Кроме того, в комплект входит большое количество насадок для решения самых разных задач, в том числе специальные насадки для легкой уборки шерсти с ковров, подстилок животных и очистки щелей. Благодаря чему вы сможете осуществить уборку любой интенсивности.



***

Для влажной уборки подходит уникальный фильтр AquaBox, для которого характерна высочайшая степень фильтрации. С помощью этого запатентованного аквафильтра вы удалите 99,9% пыли и шерсти домашних животных и 100% пыльцы.





В аквафильтре используется многоступенчатая система фильтрации. Принцип работы данной технологии, позволяющей достичь гораздо больших результатов, заключается в том, что воздушный поток сначала проходит сквозь водяную стену, образуемую четырьмя встречными форсунками, а затем через ряд ступеней очистки. В самой водяной стене происходит смачивание каждой пылинки и шерстинки, они становятся тяжелыми и слипаются с другими частичками мусора. Затем воздух с этой взвесью попадает в «туман» капель воды, где пылинки вращаются в воздушных микроциклонах. Частицы пыли оседают на морских стенках AquaBOX, а затем с каплями воды стекают вниз, в воду. AquaBOX обеспечивает высочайший уровень фильтрации и чистоту обработанного воздуха.



***



Drybox – это уникальный тип пылесборника, предназначенный для быстрой и эффективной сухой уборки. DryBOX состоит из крышки и контейнера с тремя камерами. Крупный мусор отфильтровывается в среднюю камеру, а маленькие циклоны задерживают в боковых камерах аллергены и мелкодисперсную пыль. Зачем это нужно? Для того, чтобы не дышать пылевыми облаками, очищая контейнер. Основная часть пылесборника опустошается одним движением, а вредная пыль время от времени смывается потоком воды без контакта с дыхательной системой человека. Безопасно и гигиенично. С этой системой пылесос не требует подготовки к работе. Он готов мгновенно, нужно только подсоединить шланг и включить в розетку.



Решите все проблемы уборки и сделайте своим детям важнейший подарок – возможность играть на действительно чистом полу.



Вы можете приобрести пылесосы Thomas Amfibia Pet pro plus у официального представителя в Израиле https://lp.thomas-israel.co.il/ или по телефону *3134.