



Все лето на пляже: легендарная тушь от M.A.C теперь водостойкая!

Удостоенная наград тушь для ресниц с водостойкой формулой, которая не растекается и держится 24 часа!



Тушь для ресниц M.A.C Stack Waterproof Mascara обеспечивает объем и длину без комочков благодаря формуле, защищающей от воды и слез. Технология Drench-Defense от M.A.C помогает защитить каждую ресничку, отталкивая воду.



Прорыв в технологиях туши для ресниц был совершен около года назад с M.A.C Stack - тушью, которая отвечает всем потребностям: она разделяет, приподнимает и завивает ресницы, увеличивает объем без комков, осыпания или размазывания. Одним словом - тушь мечты.



А теперь — все это великолепие в водостойкой версии — M.A.C Stack Waterproof Mascara.



95% участниц опроса подтвердили, что водостойкая тушь M.A.C Stack придает ресницам объем, длину и изгиб, на который не влияет гравитация.



Водостойкая тушь для ресниц M.A.C Stack Waterproof Mascara поднимает наши требования к идеальному продукту на новую высоту. В бассейне, на вечеринках, на сцене, под проливным дождем —водостойкая тушь M.A.C Stack выдержит все испытания благодаря новой водоотталкивающей технологии.

«Как визажист хочу сказать - водостойкая тушь для ресниц M.A.C Stack хороша тем, что мне не нужно соглашаться на меньшее. Прошли те времена, когда приходилось идти на компромисс и выбирать между мега-ресницами и стойким покрытием. Больше никаких компромиссов!» — говорит Морено Салерно, визажист M.A.C в Италии.



Технологии совершенства



Технология Smart Fibre, которой все равно, что у всех ресниц - разные циклы роста и реснички не равны по длине и объему. Умное трио волокон, дополняющих друг друга по форме и длине (круглые волокна длиной 1 мм, треугольные волокна длиной 2 мм и 4 мм) заполняют промежутки между ресничками и создают однородные длинные и густые ресницы.



Легкая восковая смесь обеспечивает мгновенный объем, слои туши можно наносить снова и снова без конца, так что волокна прочно фиксируются, а ресницы остаются мягкими, как перышко, бархатистыми и приподнятыми.



Эластичные полимеры придают ресницам крутой изгиб и предотвращают осыпание и размазывание туши.



Водозащитная технология Drench-Defense дает невесомое покрытие каждой ресничке, отталкивает воду и обеспечивает устойчивость к влаге.



Это действительно универсальная тушь для ресниц. Без компромиссов.



Цена 149 шек.



Можно найти в магазинах бренда и на сайте www.maccosmetics.co.il