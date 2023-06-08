



Время подумать о лете

Лето, несмотря на жару, все-таки самое прекрасное время года. Время каникул, отпусков, ласкового моря, чудесных пляжей. Время, когда можно побыть с семьей, с детьми. А чтобы этот период прошёл наилучшим образом, на радость детям и их родителям, важно правильно спланировать летний отпуск – выбрать город, гостиницу, узнать какие развлечения ждут ваших детей и где они расположены: в самой гостинце, неподалеку или далеко. Лучший вариант, разумеется, если большая часть развлечений будет доступна прямо в гостинице, желательно по низким ценам или бесплатно.





Одним из излюбленных вариантов летнего отдыха у израильтян всегда был и остается Эйлат – наша жемчужина Красного моря. Сухой воздух эйлатских гор и пустыни позволяет легче переносить высокие температуры, а прекрасные гостиницы Эйлата дают возможность провести время весело и с комфортом. И, специально для летнего отдыха детей и родителей, компания Isrotel предлагает великолепные развлечения вдобавок к ласковому морю с рыбками, кораллами и городскими аттракциями. Вот некоторые из них:





Фантастическое VENTO SHOW - зрелищное шоу для детей и всей семьи. Будет проходить в театре Isrotel с 7 июля каждый вторник и пятницу в 17:00. Только для гостей отелей Isrotel в Эйлате билеты по специальной цене 35 шек.



Красочное шоу WOW в гостинице Royal Garden подготовило юбилейную программу в честь своего 20-летия – костюмированное представление с участием танцоров, акробатов и т.д.







OLA BRAZIL – уникальное эксклюзивное шоу для сети гостиниц Isrotel, которое отправляет гостей в приятное интерактивное путешествие по Бразилии - Копакабана, Амазонка, Рио-де-Жанейро, стадион Маракана и многое другое. Музыка и экзотическая атмосфера сливаются с неоновыми персонажами, парящими в зале. Легкий и волшебный спектакль в стиле пражского "Черного театра". Шоу проходит в кинотеатре "Ривьера" в отеле Riviera Club по понедельникам, вторникам, средам и пятницам в 17:00. Бесплатно для гостей Isrotel.





Комплекс Ninja в отеле King Solomon открыт для бесплатного входа всех детей с 6 лет, отдыхающих в любой гостинице сети Isrotel в Эйлате.







"Мир русалочки" для гостей сети Isrotel - бесплатное обучение детей плаванию. Мастер-классы будут проходить в бассейнах гостиниц. Более подробную информацию и даты проведения мастер-классов можно узнать в еженедельной детской программе отеля, где вы остановитесь.





Мастер-классы для маленьких гостей сети Isrotel - приготовления тортов, пирогов, пицц и хал. Участие для гостей отелей бесплатное.





А также зал виртуальных игр, мастер-классы игры на барабанах и жонглирования – бесплатно для всех юных гостей сети Isrotel.





Для детей почти во всех эйлатских гостиницах сети (кроме Riviera), действует специальный клуб "Еладудес". В прекрасно оборудованных просторных и ярких игровых комнатах клуба мальчики и девочки найдут массу игрушек, игровые приставки PlayStation, Wii, компьютеры, фильмы, площадки с аттракционами "джимбори" и многое другое. Под руководством опытных профессиональных воспитателей, говорящих на нескольких языках, дети здесь поют, танцуют, играют и занимаются творчеством, участвуют в конкурсах, спектаклях, вечеринках и играх.





Помимо этого, сейчас существует возможность заказа отдыха в гостиницах сети Isrotel на определенные даты в Эйлате со специальными скидками.

Для обладателей кредитной карточки "Исракарт" в гостиницах Royal Garden, King Solomon, Royal Beach Eilat, Yam Suf, Agamim и Riviera действуют специальные цены на определенные даты в июле.







Узнать больше о каждой гостинице сети и заказать номер вы можете на сайте Isrotel по ссылке https://bit.ly/3QzVCXh или по телефону *5585. При заказе через сайт предоставляется скидка 5%. Члены клуба получают дополнительные скидки.





Фотографии пресс-службы Isrotel





