



Впервые в мире и только в сети " Шилав"!

Шилав, ведущая сеть магазинов детских товаров в Израиле, эксклюзивно запускает в продажу Anabella, первый в мире молокоотсос, который сосет как младенец! Новый аппарат имитирует сосательные движения ребенка, основанные на двух действиях: импульсном вакуумном захвате соска и «волнообразном» движении языка. С помощью этого уникального механизма Anabella естественным образом стимулирует выработку гормонов, ответственных за лактацию, тем самым увеличивая выработку молока в организме. Поэтому, во многих случаях Anabella сцеживает примерно в два раза больше молока по сравнению с ведущими конкурентами на рынке.



Согласно опросу, проведенному Массачусетским технологическим институтом (MIT), 77% женщин очень негативно описывают опыт использования молокоотсосов, упоминая такие слова, как: ненависть, боль, неловкость, разочарование, слезы и т. д. Anabella меняет правила и привносит в мир сцеживания другие ощущения, которые оставят у молодых матерей совсем иные воспоминания — приятный процесс, тихий аппарат, простое и удобное использование. Воронка с мягким и приятным на ощупь силиконовым слоем, который защищает грудь, адаптируется к разным размерам (18 до 24 мм), сам молокоотсос имеет два режима работы: стимуляции и сцеживания — в зависимости от действий грудного ребенка, 9 уровней вакуума и 9 уровней скорости движения языка. Кроме того, у молокоотсоса есть неяркая щадящая ночная подсветку, позволяющая сцеживаться в любое время и в любом месте, детали аппарата можно безопасно мыть в посудомоечной машине, перезаряжаемая батарея держит заряд до двух часов использования, в комплекте к молокоотсосу идет бутылочка на 140 мл.



Anabella — это израильское изобретение, совмещающее в себе сразу 11 патентов на инновационные изобретения, которые изменят мир молокоотсосов, каким мы знали его до сегодняшнего дня.



Anabella успешно завершила клинические испытания в рамках тесного сотрудничества с больницей «Ассаф Арофе» и соответствует всем строгим требованиям к качеству, включая одобрение Израильского института стандартов и международный медицинский стандарт ISO13485.



Ознакомительная цена: 1290 шекелей (полная цена 1390 шекелей).



Доступно исключительно в магазинах сети Шилав и на сайте www.shilav.co.il и на сайте компании www.annabella-pump.co.il



Рони Дохан, генеральный директор Шилав: «Как ведущий бренд в Израиле, который стал домом для родителей и малышей, мы ценим инновации, профессионализм и качество, позволяющие предоставить родителям и детям самое лучшее. Anabella, инновационное израильское предприятие, запатентовавше новейший молокоотсос на рынке, представляет те же ценности, которые важны для бренда «Шилав».



Ури Яффе, генеральный директо, бренда Anabella:

«Anabella навсегда изменит рынок молокоотсосов. Компания продолжит разработку дополнительных продуктов, которые будут сосредоточены на удобстве матери, и обеспечат приятный, эффективный и безопасный пользовательский опыт для матерей во всем мире».



Маша Вальдберг, вице-президент по продукту и основатель бренда Annabella:

«Я знаю, что я только в начале пути, и есть еще бесчисленное множество идей, инноваций и улучшений, которые я собираюсь реализовать. Но первая мечта уже здесь и доступна людям — удобный и приятный в использовании молокоотсос, который позволяет сцедить больше молока.

Наш молокоотсос называется Anabella, потому что именно так зовут мою дочь.

Она стала моим вдохновением для этого большого проекта, и я надеюсь, что смогла дать ей и многим другим женщинам несколько иной опыт грудного вскармливания, немного больше независимости, внутреннего спокойствия благодаря эффективному и приятным молокоотсосу.»



Компания Anabella — это команда профессионалов и инвесторов, которая достигли впечатляющих достижений, и строит большие планы на будущее. Но основала бренд Anabella Маша Вальдберг. После рождения дочери Аннабеллы (Ани), кормящая мама хотела вернуться на работу, но обнаружила, что имеющиеся на рынке молокоотсосы неприятны в использовании, неэффективны и очень шумны. С этого момента Маша решила, что ей нужно найти решение этой проблемы, а если его нет, то она его придумает. Так оно и получилось. К воплощению идеи присоединились муж Маши Саня, Рон Эдельман, инженер-механик, и Ури Яффе, генеральный директор и основатель компании, вместе они основали бренд Anabella.



После долгих лет разработки команда смогла реализовать свою идею и предложить матерям удобный и эффективный молокоотсос.