Вкусный праздник 8 марта от Мааданей Мания!
Весне - дорогу, а нашим покупателям - приятные скидки*! Порадовать девушку сладким угощением, приготовить для любимой женщины романтический ужин, купить маме любимое мороженое или заглянуть к бабушке с баночкой её любимого варенья можно каждый день, но в праздник это делается особенно приятно. Мы сделали все, чтобы этот праздник весны, любви и внимания стал теплым и запоминающимся. Вам остается только прийти к нам, в Мааданей Мания и выбрать, что любят ваши любимые!
Только с 7 марта и до 11 марта вкусные скидки для праздничного стола*
- Колбаса сырокопченая Русская/Зернистая/Кремлевская/Рохберг** 9,90 шек/100гр (вместо 14,90)
- Сардельки Винер Новый 4,90 шек/100гр (вместо 6,60)
- Тортеллини с рикоттой и шпинатом/Равиоли с грибами или с сыром 19,90 шек/500 гр (вместо 29,90)
- Пельмени “Домашние” 12,90 шек/800 гр (вместо 16,90)
- Пицца Mantinga Napoletano 3 сыра 305 гр/с грибами 315 гр 12,90 шек (вместо 17,90)
- Креветки 26/30 очищенные 59,90 шек/1 кг
- Филе лосося малосольное/холодного копчения 150 гр/горячего копчения 140 гр, свежемороженое 44,90 шек/2 уп
- Икра красная GOLD 99,90 шек/250гр (вместо 139,90)
- Козий сыр с клюквой (Испания) 17,90 шек/200 гр (вместо 29,90)
- Масло подсолнечное, нерафинированное Слобода/Диканька 1 л 17,90 шек/2 бут.
- Шпроты копченые в растительном масле 160 гр 10,90 шек/2 уп.
Игривое сопровождение
- Виски ирландский Bushmills Original 79,90 шек/1 л
- Вино игристое «Французский бульвар» 21,90 шек/750 мл (вместо 29,90)
А на десерт!
- Торт Брон Сибирь, 800 г 64,90 шек/шт (вместо 89,90)
- Конфеты Лайма черный шоколад 215 гр 24,90 шек/2 уп
- Конфеты Roshen Cherry Queen 132 гр 11,90 шек (вместо 16,90)
Спешите в ближайший к вашему дому филиал, там вас уже ждет праздник весны и вкуса от Мааданей Мания!
*Указанные цены действительны только с 7.03.22 до 11.03.23 или до окончания запасов при условии покупки на 50 шек и более, и до 3 шт/кг/акций. Фотографии только для иллюстрации. Возможны ошибки в объявлении, указанные цены в магазине являются окончательными.
**Цена на колбасу при условии покупки цельным куском, без нарезки
***Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.
Адреса филиалов: https://mania-m.co.il/ru/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/
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