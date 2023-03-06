



Вкусный праздник 8 марта от Мааданей Мания!

Весне - дорогу, а нашим покупателям - приятные скидки*! Порадовать девушку сладким угощением, приготовить для любимой женщины романтический ужин, купить маме любимое мороженое или заглянуть к бабушке с баночкой её любимого варенья можно каждый день, но в праздник это делается особенно приятно. Мы сделали все, чтобы этот праздник весны, любви и внимания стал теплым и запоминающимся. Вам остается только прийти к нам, в Мааданей Мания и выбрать, что любят ваши любимые!



Только с 7 марта и до 11 марта вкусные скидки для праздничного стола*

Колбаса сырокопченая Русская/Зернистая/Кремлевская/Рохберг** 9,90 шек/100гр (вместо 14,90)

Сардельки Винер Новый 4,90 шек/100гр (вместо 6,60)

Тортеллини с рикоттой и шпинатом/Равиоли с грибами или с сыром 19,90 шек/500 гр (вместо 29,90)

Пельмени “Домашние” 12,90 шек/800 гр (вместо 16,90)

Пицца Mantinga Napoletano 3 сыра 305 гр/с грибами 315 гр 12,90 шек (вместо 17,90)

Креветки 26/30 очищенные 59,90 шек/1 кг

Филе лосося малосольное/холодного копчения 150 гр/горячего копчения 140 гр, свежемороженое 44,90 шек/2 уп

Икра красная GOLD 99,90 шек/250гр (вместо 139,90)

Козий сыр с клюквой (Испания) 17,90 шек/200 гр (вместо 29,90)

Масло подсолнечное, нерафинированное Слобода/Диканька 1 л 17,90 шек/2 бут.

Шпроты копченые в растительном масле 160 гр 10,90 шек/2 уп.

Игривое сопровождение

Виски ирландский Bushmills Original 79,90 шек/1 л

Вино игристое «Французский бульвар» 21,90 шек/750 мл (вместо 29,90)

А на десерт!

Торт Брон Сибирь, 800 г 64,90 шек/шт (вместо 89,90)

Конфеты Лайма черный шоколад 215 гр 24,90 шек/2 уп

Конфеты Roshen Cherry Queen 132 гр 11,90 шек (вместо 16,90)