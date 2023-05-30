VICHY расширяет серию ухода LIFTACTIV SPECIALIST
Бренд дермокосметики VICHY расширяет серию ухода Lipactive Specialist и представляет: сыворотку для лечения пигментации и морщин B3 LIFTACTIV SPECIALIST SERUM.
Продукт корректирует темные пятна, уменьшает морщины и выравнивает тон кожи.
С возрастом и воздействием факторов окружающей среды, таких как загрязнение окружающей среды и ультрафиолетовые лучи, могут появиться морщины, темные пятна и неровный тон кожи.
Инновационная сыворотка сочетает в себе активные антипигментные компоненты, которые имеют двойное действие: подавляют выработку
избытка меланина в эпидермисе и мягко отшелушивает кожу, чтобы размыть темные пятна на лице. Гипоаллергенная формула, содержащая вулканическую воду VICHY, которая укрепляет и успокаивает кожу.
Сыворотка Lipactive 3B имеет мощные активные ингредиенты — ниацинамид (витамин B3) в концентрации 5%, пилинговый комплекс, витамин С и G и пептиды. Эти компоненты улучшают сияние, однородность и яркость кожи.
Сыворотка Lipactive B3 Vichy для лечения пигментации и морщин, цена 229 шекелей.
Гипоаллергенная, не содержит силикон, без спирта.
Доказанная эффективность. Уменьшение пигментных пятен от 29% — до 71% — ** в течение 8 недели, на 10 % меньше* морщин в течение 8 недель и на 10 %* улучшение однородности кожи в течение 8 недель.
Французский бренд по уходу за кожей VICHY является самым продаваемым антивозрастным брендом в Европе.
Новаторские решения на основе родниковой воды, обладающей терапевтическими свойствами и имеющей важное значение
для успокоения кожи и укрепления кожи от внешних опасностей.
** Проверено исследованиями, результат соответствует снижению интенсивности цвета пятен на 33%, через два месяца — средний результат 29% для 44 добровольцев.
*Протестировано на 44 женщинах.
C1 — Внутреннее использование
Формулы продуктов Vichy основаны на активных ингредиентах и обширных исследованиях, что делает бренд, рекомендованным 50 000 дерматологов по всему миру, а также в Израиле.
Инструкция по применению: наносить каждое утро и вечер на чистое лицо. Сыворотка быстро впитывается кожей.
Перед выходом на солнце рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Подходит для всех оттенков кожи.
Потребительская цена: 229 шек.
Объем: 30 мл.
Продукция Vichy реализуется в частных аптеках по всей стране, в сетях Super Pharm и BE, и на различных интернет-площадках.