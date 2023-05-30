Новости » Новости Компаний
VICHY расширяет серию ухода LIFTACTIV SPECIALIST
30.05.2023 11:57 Ирина Демьянова

VICHY расширяет серию ухода LIFTACTIV SPECIALIST

Бренд дермокосметики VICHY расширяет серию ухода Lipactive Specialist и представляет: сыворотку для лечения пигментации и морщин B3 LIFTACTIV SPECIALIST SERUM.


Продукт корректирует темные пятна, уменьшает морщины и выравнивает тон кожи.


С возрастом и воздействием факторов окружающей среды, таких как загрязнение окружающей среды и ультрафиолетовые лучи, могут появиться морщины, темные пятна и неровный тон кожи.

Инновационная сыворотка сочетает в себе активные антипигментные компоненты, которые имеют двойное действие: подавляют выработку
избытка меланина в эпидермисе и мягко отшелушивает кожу, чтобы размыть темные пятна на лице. Гипоаллергенная формула, содержащая вулканическую воду VICHY, которая укрепляет и успокаивает кожу.

Сыворотка Lipactive 3B имеет мощные активные ингредиенты — ниацинамид (витамин B3) в концентрации 5%, пилинговый комплекс, витамин С и G и пептиды. Эти компоненты улучшают сияние, однородность и яркость кожи.


Сыворотка Lipactive B3 Vichy для лечения пигментации и морщин, цена 229 шекелей.

Гипоаллергенная, не содержит силикон, без спирта.

Доказанная эффективность. Уменьшение пигментных пятен от 29% — до 71% — ** в течение 8 недели, на 10 % меньше* морщин в течение 8 недель и на 10 %* улучшение однородности кожи в течение 8 недель.

Французский бренд по уходу за кожей VICHY является самым продаваемым антивозрастным брендом в Европе.

Новаторские решения на основе родниковой воды, обладающей терапевтическими свойствами и имеющей важное значение
для успокоения кожи и укрепления кожи от внешних опасностей.

** Проверено исследованиями, результат соответствует снижению интенсивности цвета пятен на 33%, через два месяца — средний результат 29% для 44 добровольцев.

*Протестировано на 44 женщинах.

C1 — Внутреннее использование



Формулы продуктов Vichy основаны на активных ингредиентах и ​​обширных исследованиях, что делает бренд, рекомендованным 50 000 дерматологов по всему миру, а также в Израиле.

Инструкция по применению: наносить каждое утро и вечер на чистое лицо. Сыворотка быстро впитывается кожей.

Перед выходом на солнце рекомендуется наносить солнцезащитный крем. Подходит для всех оттенков кожи.

Потребительская цена: 229 шек.

Объем: 30 мл.

Продукция Vichy реализуется в частных аптеках по всей стране, в сетях Super Pharm и BE, и на различных интернет-площадках.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы