Весенняя коллекция WeShoes - яркая и разная, как сама жизнь, какой мы ее хотим



На презентации для русскоязычных журналистов и лидеров мнений после новостей о новой коллекции обуви и бизнес-успехах WeShoes с мотивационной лекцией выступила адвокат и альпинистка, репатриантка из Москвы Даниэль Вольфсон - первая израильтянка на Эвересте, входящая в список самых влиятельных женщин страны по версии «Форбс». Она рассказала о своем пути падений и восхождения на вершину мира (в буквальном смысле), о женской силе и самодостаточности, о нестандартных решениях и умении взглянуть на привычные вещи по-новому. В общем, о качествах, благодаря которым пришла к успеху и компания WeShoes.



2022 год WeShoes закончили с рекордным ростом, за два года открыто 25 новых филиалов, сегодня их 81 и планируются новые, в клубе клиентов сети уже более 160 тысяч израильтян.



WeShoes – это дом таких обувных легенд, как Crocs, Blundstone, Hoka, сумок Kanken, Desigual, Zero и многих других. В портфолио компании около трех десятков знаменитых глобальных марок, и все они эксклюзивно представлены в сети.



Весенняя коллекция WeShoes — это последние вдохновения мировых дизайнеров, это суета центральных улиц, поля цветущих маков, морской бриз и желтый песок. Это жизнь, какой мы ее хотим.



Итак, в новой коллекции:



Crocs - уникальный бренд снова и снова учит нас тому, что нет предела творчеству в моде. Летняя коллекция создана с прицелом и на противников Crocs, чтобы поразить их свежестью дизайна в самое сердце. Новые модели сезона: любимый Crush и Mega Crush на платформе и в новых цветах, удобные «мегакраши» в виде сандалий, новый дизайн Hiker в сумасшедших и ярких принтах, футуристические модели Echo и Echo slide в стиле дизайнера Salehe Bembury, вьетнамки Mellow. На радость детям Crocs вышли с коллаборацией с мировым брендом Hello Kitty и создали модель для девочек всех возрастов.



Hoka - самый быстрорастущий в мире бренд кроссовок для профессионального бега произвел революцию в спортивной обуви. Для создания ультралегкого материала подошвы профессиональным химикам потребовалось сочетание 10-ти различных химических веществ и нескольких методов спекания материалов, чтобы получилась настолько легкая и мягкая пена. Эти кроссовки стали иконой моды и вышли на улицы больших городов.

Вот две новые модели американских кроссовок.



Веганские Hoka Transport – первая «лайф-стайл» модель бренда - созданы из переработанных материалов для осознанных потребителей. Сотрудничество с американской компанией сверхпрочных тканей Coradura позволило создать верх обуви, который невозможно порвать даже ножом мясника (проверено). Подошва обуви сделана из нескользящей резины для экстремальных условий итальянской компании VIBRAM.



Модель Сlifton 9 бренда Hoka - последнее поколение отмеченной многими наградами беговой модели, обладает уменьшенным весом, дополнительными 3 мм подошвы и улучшенным дизайном, которые подарят вам новый опыт бега и ходьбы. В коллекции самые разные цвета кроссовок и специальные модели для широкой ноги.



Lemon Jelly - это на 100% португальские дизайн, разработка и производство. Обувь эта создается с заботой о рабочих и окружающей среде, она на 100% веганская и идеально подходит для любого образа. Яркие анилиновые или базовые цвета, воздушная пена или уютное велюровое покрытие, аккуратная точеная форма – вот составляющие народной любви к этой обуви.



Seventy Nine - собственный бренд сети, созданный молодыми израильскими дизайнерами. В коллекции - слайды, кроссовки, туфли из качественной кожи, сникеры и босоножки в цветах сезона - светло-розовый, фуксия, кремовый, фисташковый, белый, черный, пудровые серый, розовый и многие другие.



Verbenаs - молодой и динамичный испанский бренд, вобравший в себя лучшие проявления испанской культуры: любовь к дизайну и ярким краскам, страсть к веселью и шумным компаниям, бескомпромиссность в вопросах комфорта. Одним из больших преимуществ бренда является анатомическая стелька, которая сохраняет прохладу стопы, что актуально для израильского лета.



Magma и Candy - собственные бренды сети, детская обувь с праздничными и повседневными моделями, водостойкими в том числе. Сандалии из качественной ткани с ремешками на липучке обеспечивают максимальную поддержку стопы и позволяют ребенку носиться часами без перерыва.



Cobian: страсть к серфингу, инновации и стремление к комфорту – эти ценности объединяет американский бренд Cobian. Мы настолько ему доверяем, что это единственные вьетнамки на рынке с полной двухлетней гарантией!



Oscars - наверное, самые удобные и уютные домашние тапочки из Аргентины. Оскар, создатель бренда, занимался йогой и был вегетарианцем в Аргентине еще в 19-м веке, когда это не было мейнстримом. В новой коллекции есть тапочки из качественной кожи со стелькой из 5-миллиметрового слоя пены с эффектом памяти, которая «запоминает» форму стопы и обеспечивает уют и удобство.



Философия бренда Freedom Moses основана на убеждении, что каждый человек свободен и волен выбирать свой путь. Весенняя коллекция сочетает в себе поп-мотивы и легкую ностальгию в характерной для бренда атмосфере ретро: необычные принты, пастельные тона, блеск и неон, анималистический рисунок, «змеиная кожа», графический орнамент. Невесомые веганские шлепанцы созданы по инновационной технологии из прочной и экологически чистой вспененной массы, насыщенной пузырьками воздуха, а потому мягкой и легкой.



Natural World стал одним из пионеров веганской моды и создает обувь только из 100% экологических материалов. На фабрике, признанной образцом экологичности, производство идет с помощью техники высокого давления и нагревания, без использования химикатов, синтетического или животного клея. Вся обувь пахнет земляникой, с удобной стелькой и в актуальном дизайне.



Ilse Jacobsen – датская марка, вдохновленная природной красотой родного края дизайнера. Ее философия основана на скандинавской простоте, в которой единение с природой и комфорт гармонично сочетаются с элегантностью современной городской жизни.



WeShoes гордится тем, что является ведущей сетью магазинов качественной и разнообразной обуви для всей семьи в Израиле.



Новая коллекция уже в сети магазинов WeShoes и на сайте www.weshoes.co.il