



Важные финансовые права пациентов больничных касс

Владельцы полисов медицинского страхования во многих случаях имеют коллективную страховку на случай длительного ухода «Битуах сиуди» за которую они платят в рамках страховых взносов в больничную кассу, и о которой не всегда знают. Это очень важная страховка для тех, кто не может выполнить без помощи другого человека, по крайней мере, 3 ежедневных действия: одевание, купание, передвижение, прием пищи, вставание с кровати или стула, а также недержание, случаи деменции или других когнитивных нарушений. В таком случае, необходима посторонняя помощь в течение большей части дня. Для таких случаев и предусмотрена страховка «Битуах сиуди». Но на пути получения выплат по страховому полису стоят страховые компании, для обращения в которые необходимы профессиональные юридические знания.



Тамара, пациентка с болезнью Паркинсона, около 3 лет получает постоянную помощь метапелет от Битуах Леуми из-за невозможности самостоятельно одеваться, купаться и передвигаться. У нее есть страховка по долгосрочному уходу «Битуах сиуди», оформленная через больничную кассу через Маккаби. Но Тамара об этом не знала!!! Она не знала, что у нее есть право на получение выплат на сумму около 4500 шекелей в месяц в соответствии со страховым полисом, «скрытое» от нее как часть членских взносов, которые она платила больничной кассе. Причина в том, что она никогда не получала полис от больничной кассы или страховой компании. Это случается со многими, имеющими полисы. «Секрет» полиса был раскрыт Тамарой случайно, после прочтения профессиональной статьи адвокатского офиса Меиры Зоар, и она подала иск в страховую компанию на получение выплат. Однако из-за того, что Тамара не обладала необходимой информацией, она обратилась с требованием о выплатах в страховую компанию Феникс, в которую Больничная касса Маккаби перевела страховые полисы своих пациентов только с 2019 года. Поэтому иск Тамары Фениксом был отклонен, поскольку ее страховой случай наступил в период работы Маккаби с предыдущей страховой компанией Кляль, которая страховала ее и других членов этой больничной кассы до конца 2018 года.



После получения отказа, Тамара обратилась за помощью в адвокатский офис Меиры Зоар, преимущество которого состоит в том, что мы предоставляем профессиональную юридическую помощь. И мы получаем свой гонорар только в случае успешного решения вашей проблемы, что означает отсутствие каких-либо расходов или выплат до тех пор, пока деньги не будут получены от страховой компании. Мы подали от имени Тамары двухсторонний иск к обеим страховым компаниям, которые после быстрой процедуры посредничества согласились выплатить Тамаре единовременную сумму в размере примерно 80 000 шекелей, разделенную между ними, и полное ежемесячное пособие в размере примерно 4500 шекелей до окончания периода, предусмотренного полисом.



Обратите внимание: «Битуах сиуди», которые «скрыты» в полисах, в конечном итоге всё равно требуют прямого взаимодействия непосредственно со страховыми компаниями, даже если это коллективные страховки через «купат холим». Этот факт имеет решающее значение!!! И задача не всегда решается без адвоката, который является специалистом в данной области, с нужными связями и «вооружен» профессиональными знаниями.



Приведем пример: Роман, страдающий тяжелым сердечным заболеванием и почечной недостаточностью, является членом Больничной кассы «Клалит». Он не имел представления о скрытой в его полисе страховой компанией «Арэль» «Битуах сиуди», которую он оплачивает как часть членского взноса внутри страховки, оформленной через больничную кассу. Роман обратился в наш офис за помощью по его частным полисам, но он не знал, что помимо частного страхования у него также есть страхование на случай длительного ухода «Битуах сиуди» через «Клалит». Когда мы сообщили ему эту информацию, Роман был крайне удивлен. В результате нашей работы, через несколько месяцев ему начали выплачивать двойную ежемесячную помощь, приблизительно 9 000 шекелей, как через частное страхование, так и через страховку, оформленную через больничную кассу, и он будет их получать в течение 5 лет по двум полисам.



Важно знать, что особенно в эти дни больным людям нужны деньги, и страховая компания должна им заплатить. А наш офис готов к немедленному решению ваших проблем.



Следует отметить, что мы на протяжении многих лет работаем с русскоязычными израильтянами и представляем их интересы по всей стране, и мы знаем, как максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным. Наш офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар которая долгие годы специализируется исключительно на страховках «Битуах сиуди» на случай длительного ухода. Она непосредственно работает с каждым клиентом, нет необходимости в команде «бухгалтеров», «экспертов» и так далее. Это значительно упрощает судебный процесс застрахованным больным людям.



Нам удалось добиться положительного решения по очень важному коллективному иску против 4 страховых компаний, которое относится к частным полисам «Битуах сиуди». О предмете коллективного иска и других юридических успехах фирмы вы можете прочитать на нашем сайте.



Мы добиваемся максимальных денежных выплат для наших клиентов без необоснованных затрат и без каких-либо обязательств.



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