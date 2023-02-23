



Важная информация для получения денег членами больничных касс

Вы член больничной кассы с ограничениями в выполнении повседневных действий? Проверьте, как и сколько денег можно получить по страховке на случай необходимости в постоянном уходе, оформленной через больничную кассу.



78 летний Евгений страдает сердечным заболеванием и почечной недостаточностью. В течение полутора лет ему предоставляется 17 часов ухода от Битуах Леуми в связи с тем, что он ограничен в выполнении повседневных действий: купании, одевании, и страдает недержанием. Евгений является членом больничной кассы «Маккаби», и недавно узнал из статей адвокатского офиса Меиры Зоар, что много лет назад он был присоединен к коллективному полису страхования «Битуах сиуди» на случай длительного ухода, который для членов больничной кассы «Маккаби» в настоящее время заключен с компанией «Феникс». Евгений обратился в адвокатский офис Меиры Зоар с просьбой начать процесс подачи иска, и после правильного обращения со всеми необходимыми документами в страховую компанию, Евгений был признан «Фениксом» имеющим право на ежемесячное пособие по уходу в размере примерно 4 928 шекелей на 12 месяцев на первом этапе. Вместе с тем, чтобы получить ретроактивное право на получение пособия, а также гарантировать ему непрерывную и постоянную (а не временную) выплату, офис Меиры Зоар подал иск от имени Евгения, и после процедуры посредничества ему была выплачена одноразовая сумма около 52 000 шекелей, а также было получено обязательство от страховой компании на регулярные выплаты на весь период действия полиса (в общем на 5 лет). Но и это еще не всё... Благодаря связям со страховой компанией «Феникс» адвокатского офиса Меиры Зоар, который постоянно занимается исключительно вопросами страхования на случай потребности в уходе, они, по собственной инициативе сообщили нам, что у Евгения также есть частный страховой полис «Битуах сиуди» в их компании, о существовании которого он вообще не знал. И в рамках договора со страховой компанией, офис Меиры Зоар смог добавить ежемесячный платеж также по «забытому» частному полису в размере примерно 3000 шекелей в месяц в течение 5 лет. В общей сложности Евгений получает теперь более 7000 шекелей в месяц из-за ухудшений функционального состояния.







И здесь необходимо напомнить:

Страховой полис «Битуах сиуди», оформленный у большого количества членов больничной кассы, предусматривает выплаты в размере от 3900 до 6000 шекелей в месяц в течение 5 лет. Размер ежемесячных выплат определяется по параметру, о котором люди не всегда знают, а именно по возрасту, в котором застрахованный впервые был присоединен к коллективной страховке. Чем ниже возраст присоединения к страховке, тем выше размер пособия, на которое имеет право застрахованный. Кроме того, получение выплат на счет застрахованного обусловлено уверенностью страховой компании в том, что пациент ограничен как минимум в 3 из 6 повседневных действий - одевание, купание, ходьба, прием пищи, контроль за недержанием и вставание с кровати или стула.



Как убедить страховую компанию вам заплатить? Это вопрос на миллион долларов ... Известно, что страховые компании не торопятся и не рады платить деньги, и уж точно не когда речь идет о больших суммах, которые в совокупности достигают более 200 тысяч шекелей для застрахованного. Поэтому страховая компания использует все имеющиеся в ее распоряжении уловки и инструменты, чтобы отказать в выплатах по уходу. Профессиональные знания в этом вопросе очень важны, чтобы не дать возможности страховой компании отказать вам, а, наоборот, заставить ее выписать чек.



Пример Розы хорошо иллюстрирует это утверждение:

Розе 83 года, она член больничной кассы Леумит, и у нее есть 21 час помощи метапелет в неделю от Битуах Леуми. В 2021 году Роза перенесла инсульт, после которого у нее осталась слабость в левой стороне тела, и ей нужна помощь в одевании и купании, кроме того, она не может быстро передвигаться и не может дойти до туалета вовремя, поэтому использует памперсы. Около года назад Роза обратилась в страховую компанию «Менора», которая в настоящее время страхует членов больничной кассы «Леумит» коллективной страховкой «Битуах сиуди», и прошла осмотр врачом от страховой компании, который подтвердил ей только два ограничения, в то время как по условиям страхового полиса необходимо минимум 3. Следуя этому заключению, в удовлетворении иска Розе было отказано, и она обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар для подачи соответствующего иска в страховую компанию. После внимательного изучения документов по делу Розы был сделан вывод, что страховая компания лишила ее важного балла в пункте «контроль недержания». И это потому, что хотя и было установлено, что Роза страдает недержанием мочи из-за нарушений работы мозга, и у нее есть действительно ограничения в этом пункте, ей не был присвоен квалификационный балл на том основании, что «отсутствует одобрение уролога». Эта «кража» квалификационного балла является очень распространенным методом со стороны страховых компаний, и по этой причине адвокатский офис Меиры Зоар даже подал запрос на одобрение коллективного иска, который был одобрен центральным районным судом в 2020 году, утверждая, что недержание не является основанием для требования страховыми компаниями заключения уролога специально для признания права на получение выплат застрахованным.







Поэтому от признания прав Розы на получение денег от «Маноры» Меира Зоар, конечно же, не отказалась, и после подачи верного иска Роза получила единовременную сумму по страховому полису в размере 170 000 шекелей.



Обратите внимание на способы оплаты по полисам «Битуах сиуди»:



Роман, 93 года, страдает деменцией и болезнью Паркинсона, он член больничной кассы «Клалит». Роман поступил в дом престарелых около полугода назад с кодом от Минздрава, и только когда он туда попал, его семья обратилась в страховую компанию «Харель», в которой у Романа есть страховка на случай длительного ухода, оформленная через больничную кассу. Роман начал получать денежные выплаты, но в небольших суммах, около 2000 шекелей в месяц, в соответствии с «программой выплат при нахождении в домах престарелых» в полисе, которые были получены исходя из фактических ежемесячных расходов семьи на оплату пребывания в доме престарелых. Семья Романа также пыталась получить выплату задним числом за годы, предшествовавшие его поступлению в «Бейт авот», когда он находился дома с метапелет, но страховая компания отказала. А связано это с тем, что суммы выплат в случае проживания дома и помощи метапелет намного выше. После вмешательства адвокатского офиса Меиры Зоар и правильно поданного иска, Роман получил дополнительную одноразово около 160 000 шекелей за годы, предшествующие поступлению в дом престарелых, в соответствии с «программой проживания в домашних условиях», где сумма выплат составляет около 6 000 шекелей в месяц.



Сфера страхования на случай необходимости в длительном постоянном уходе («БИТУАХ СИУДИ») является очень сложной, и необходимо хорошо знать правила страхового надзора, постановления по этому вопросу, различные инструкции по полисам, включая умение читать мелкий шрифт, и знать, как обращаться в страховые компании, эти гигантские корпорации, чтобы максимально увеличить шансы на получение денег.



Следует отметить, что адвокатский офис Меиры Зоар на протяжение многих лет работает с русскоязычными израильтянами и представляет их интересы, умея максимально безопасно, быстро, эффективно и правильно помочь застрахованным по всей стране.



Офис возглавляет опытный адвокат Меира Зоар, чья фирма уже много лет занимается исключительно подачей исков против страховых компаний по «Битуах сиуди». Адвокат Меира Зоар непосредственно работает с каждым клиентом. Благодаря репутации офиса, и после того, как мы получили положительное решение Центрального районного суда на поданный коллективный иск в области страхования долгосрочного ухода против 4 крупнейших страховых компаний Израиля, нет необходимости платить команде «бухгалтеров», «экспертов» и т.д. Нам удается добиться отличных результатов для клиента, без необходимости дополнительных расходов, что значительно облегчает процесс получения денег для застрахованного.



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