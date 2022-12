Вас приглашает The Ritz-Carlton Herzliya, признанный самым роскошным отелем Изра

Уже больше 100 лет отели The Ritz-Carlton привлекают клиентов всего мира шиком, элегантностью и качеством обслуживания. До сего дня бренд The Ritz-Carlton является олицетворением современной роскоши и синонимом безупречного сервиса в гостиничной индустрии.



В Израиле бренд представлен только одним отелем – The Ritz-Carlton Herzliya в герцлийской марине. Этот великолепный отель для бизнеса и отдыха был открыт именно здесь не случайно – Герцлия имеет идеальное расположение как для туристов, так и для деловых путешественников. Город раскинулся вдоль прекрасных пляжей, но в то же время в непосредственной близости от оживленного и бурлящего Тель-Авива. Эксклюзивные виллы и резиденции послов здесь соседствуют с израильской «силиконовой долиной» с одной стороны и с крупнейшей в стране стоянкой для яхт – с другой.



The Ritz-Carlton Herzliya, который считается самым престижным отелем в этом приморском городе, предлагает своим гостям непревзойденные гастрономические впечатления и легендарное обслуживание, соответствующее прославленной репутации бренда. Расположенное над мариной 12-этажное здание спроектировано архитектурным бюро Ranni Ziss Architects ltd, а интерьеры созданы всемирно известной нью-йоркской дизайнерской фирмой Studio Gaia. Отель включает 115 просторных стильных номеров и люксов, в том числе, полулюкс и президентский люкс, а также жилые апартаменты. Интерьеры отеля вдохновлены роскошным стилем жизни в гавани, а из его окон и с балконов открывается захватывающий вид на Средиземное море и яхты. В 2022 году The Ritz-Carlton Herzliya получил награду как самый роскошный отель Израиля.



Расслабиться в спа-центре



Гости The Ritz-Carlton Herzliya и все желающие могут воспользоваться услугами спа-центра, где инновации роскошной линии израильской косметики для ухода за кожей Christina Skincare сочетаются с легендарным сервисом Ritz-Carlton.

При входе в спа-салон гостей встречают романтические морские интерьеры и успокаивающие звуки журчания водопада, обрамляющего вход. Бескрайние просторы Средиземного моря обеспечивают идеальный фон для расслабляющего отдыха в нескольких минутах от полного жизни Тель-Авива.



В спа-центре The Ritz-Carlton разработаны холистические и омолаживающие программы, основанные на натуральных местных ингредиентах и передовых технологиях, и эксклюзивные процедуры, две из которых заставляют посетителей приходить сюда снова и снова. Отшелушивающий скраб из косточек винограда сорта каберне обновляет кожу и обеспечивает глубокий эффект, который проникает во все поры. А великолепная процедура для перезагрузки красоты возвращает силы и энергию, делая более молодой даже походку.



К услугам гостей также обертывание с богатой минералами грязью, различные виды массажа, процедуры по уходу за лицом, сухая и влажная сауны, королевский турецкий хамам, ультрасовременный фитнес-центр с видом на море, бассейн и бар на крыше, а также лаундж Relax, где можно расслабиться до и после процедур.



Получить гастрономические впечатления



Еще одним уникальным преимуществом The Ritz-Carlton Herzliya является культовый ресторан Herbert Samuel. Это один из лучших кошерных ресторанов в Израиле, известный своими инновационными интерпретациями французской и средиземноморской кухни.

В меню ресторана представлены мясные и рыбные блюда из свежих ингредиентов с местного рынка, среди которых фирменный салат из помидоров и дикий морской окунь, а также лучшие израильские вина, В 2020 Herbert Samuel удостоился премии «Лучший ресторан класса люкс» от World Luxury Restaurant Awards.



А раз в неделю, по средам с 18:00 до 22:00, в лобби отеля подают вкуснейшие суши. Изысканное и богатое меню основано на известных и любимых блюдах ресторана Herbert Samuel. Оно предлагается как гостям отеля, так всем, кто хочет провести приятный вечер в интернациональной атмосфере, угощаясь качественными и разнообразными суши.

Вот лишь несколько примеров из меню: ролл с тунцом, огурцом, авокадо и рукколой, обернутый в авокадо, с хрустящей обсыпкой из батата; ролл с лососем, авокадо, огурцом, фиолетовым бататом и сальсой из манго; вегетарианский ролл с авокадо, рукколой, бататом и огурцом, обернутый в авокадо и приправленный соевым айоли, и т.д.



Встретить Новый год



Роскошный отель международной сети Marriott в Израиле The Ritz-Carlton Herzliya приглашает вас встретить последние закаты 2022 года и первые рассветы 2023-го в интернациональной, романтической и эксклюзивной атмосфере в одном из самых красивых мест страны, с невероятным видом на море и яхты.



Гостей отеля ждут уникальные пакеты отдыха и потрясающие сюрпризы. При заказе одной ночи в номере любой категории (обычный или люкс) в период с 15 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г. гости получат роскошный индивидуальный подарок, бутылку шампанского и тарелку сезонных фруктов (минимальный срок пребывания в отеле с 30.12.22 составляет 2 ночи).



Ресторан-гурме Herbert Samuel будет открыт в новогоднюю ночь и предложит гостям уникальный кулинарный праздник с богатым и разнообразным меню. Шеф ресторана – знаменитый Авиэль Сандурси. Уже сейчас понятно, что столик на этот вечер стоит зарезервировать заранее.



Дополнительная информация и заказ номеров: Luxury Herzliya Hotels & Resorts | The Ritz-Carlton, Herzliya (www.ritzcarlton.com)



Запись на посещение спа-центра: https://www.ritzcarlton.com/en/hotels/middle-east/herzliya/spa



