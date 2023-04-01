



В преддверии Пасаха "Arad Textile" открывает новые магазины

Незадолго до Песаха, сеть "Arad Textile" расширяется и открывает филиал в новом торговом центре HaOvdim в Нетании, а также магазин Pop-Up в торговом центре HaNegev в Беэр-Шеве сети Azrieli.



В открытие нового филиала в Нетании площадью 130 кв.м компания инвестировала около 400 000 шекелей. Магазин Pop-Up в Беэр-Шеве чуть скромнее по размерам и расположится на площади 75 кв.м, но также готов предложить посетителям лучший выбор текстильных изделий. Общая стоимость инвестиций компании в развитие своих торговых точек в последнее время составила более полумиллиона шекелей.



В новых магазинах можно найти широкий выбор известных текстильных изделий от "Arad Textile", в том числе постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, скатерти, а также качественные и легендарные полотенца "Arad". Как известно, недавно компания представила коллекцию весна-лето 2023, которую можно приобрести во всех магазинах и на сайте кромпании.



Открытие магазинов - это часть продолжающегося тренда расширения "Arad Textile" на местном рынке, который начался в 2019 году с открытия торговых точек и онлайн-магазина. С открытием нового магазина в Нетании сеть теперь имеет 21 филиал по всей стране, включая онлайн-магазин.



Заместитель директора по продажам "Arad Textile", Лиор Коэн: "Как и другие филиалы нашей сети, новые филиалы будут предоставлять нашим клиентам высокий стандарт продуктов 'Arad Textile', любимых и качественных, по доступной цене. Наши коллекции подходят для большого круга потребителей с широким диапазоном цен и непревзойденным качеством. Я приглашаю наших клиентов со всей страны обновить свой дом в преддверии Песаха".

