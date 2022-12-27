



В Италии создали электрогрузовик с габаритами мотоцикла

Итальянская компания Tazzari EV Zero Emission Mobility представила легкий развозной электрокар Minimax Cubo. Машина отличается стильной по дизайну двухместной кабиной, имеющей панорамную крышу и поставляемую без двери.



Отличительной особенностью новинки является скромная габаритная ширина – всего 1,2 м, как у мотоцикла с коляской. Это дает возможность протискиваться там, где обычному развозному фургону не проехать. Габаритная длина составляет 3,2 м, а высота – 1,7 м.

Minimax Cubo имеет грузоподъемность 530 кг и предлагается в трех кузовных вариантах: бортовой, фургон или шасси для установки разных надстроек. Размеры бортовой платформы позволяют перевозить стандартные европоддоны.Машина имеет электромотор на 11.5 кВт с питанием от литий-железо-фосфатные батарей в трех вариантах емкости по выбору. Запас хода превышает 300 км. Батареи рассчитаны на 3000 циклов заряда-разряда. В стандартную комплектацию входит двухкиловатная зарядка Multipower на 230 В.Minimax Cubo относится к категории транспортных средств L7е , управлять которым в Италии можно уже с 16 лет. Максимальная скорость составляет 65 км/ч. Предусмотрены два режима движения: Eco и Spot.Здесь два комфортабельных кресла, бесключевой доступ Keyless, 7-дюймовый дисплей тачскрин и многое другое.Базовый Minimax Cubo продается за 17 400 евро, без учета батарей. Они обойдутся от 3590 до 9900 евро, в зависимости от запаса хода. Список опций включает кондиционер , обогреватель лобового стекла , ABS, ограничитель скорости, камеру заднего вида и исполнение с правым рулем.