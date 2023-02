В Ашдоде выбрали лучшего стендап-комика Израиля

В январе в Ашдоде состоялось грандиозное событие: 14 лучших молодых комиков со всего Израиля состязались в умении рассмешить публику и сражались за звание самого остроумного, самого харизматичного и самого алчного комика.

О грандиозности и невероятном интересе к Стендап Баттлу свидетельствует тот факт, что уже за 10 дней до мероприятия все билеты были разобраны (а это, на минуточку, зал на 400 зрителей).



И зритель не был разочарован: на протяжении 2 часов и 20 минут, именно столько длился баттл, что абсолютно ново для подобного формата, всё и все были, что называется, на своих местах, шоу на все 200% было остроумным, смешным и зрелищным. Комики на сцене изо всех сил показывали свой лучший материал; пара ведущих (они же сопродюсеры проекта) Леонид Школьник и Константин Ронченко поддерживали нужную атмосферу; искрометности шоу добавляло жюри – Руслан Белый, Илья Аксельрод, Михаил Шац и Елизавета Овдеенко искрометно комментировали все происходящее на сцене, тонко подкалывали ведущих и шутили друг над другом, демонстрируя свое мастерство в разговорном жанре. Это было тонко, профессионально, да и просто круто, что подтверждала эмоциональная реакция зрителей.Теперь о комиках. В борьбе за звание лучшего стендапера Израиля и крупный денежный приз участвовали 14 парней и девушек (планировалось 15, но один участник заболел). Ребята были разбиты на четыре группы. Из каждой в финальный тур прошел один комик. Как признались судьи, особенно сложным для них оказался выбор в паре Антон Куликов и Аня Ром, – этих комиков одинаково эмоционально и тепло приветствовал главный судья – публика.Тем не менее, любое соревнование – это проигравший и победитель, и при всей сложности выбор необходимо было делать. В финал прошли: Миша Слоущ, Крис Фальман, Антон Куликов, Коля Ким и Иван Явиц. Затем финалисты выступили еще с одним монологом, после чего жюри вынесло свой окончательный вердикт.После долгих обсуждений и горячих споров судьи первого Стендап Баттла озвучили свое решение: 4-е место достается сразу двум комикам – Крису Фальману и Коле Киму; 3-е место – Антону Куликову (его непринужденный стиль особо отметил Руслан Белый); 2-м финишировал Миша Слоущ, выступление которого было выше всяких похвал.Ну а победителем первого Стендап Баттла стал Иван Явиц – опытный, уже проверенный в телевизионных баталиях комик (к слову, в Израиль Ваня перебрался совсем недавно, в 2022 году).Что ж, первому Стендап Баттлу мы говорим спасибо и до свидания, и ждем следующего. И есть все основания думать, что ему быть, ведь в последние годы в Израиле стремительно вырос интерес именно к такому жанру, как стендап.Обнадеживают и заявления продюсеров проекта Марины Островской, Леонида Школьника и Константина Ронченко, которые считают: show must go on. Да и несомненный успех первого Стендап Баттла – залог того, что продолжение возможно уже в ближайшем будущем.Что ж, поздравляем организаторов с успехом, победителей – с высокой оценкой публики и профессионалов, и с нетерпением ждем продолжения праздника юмора и смеха! Show must go on!