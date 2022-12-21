



"Установка: весело встретить Новый год" или "Реальность, данная нам в ощущениях"

Что греха таить, прошедший год был для многих из нас куда более тяжелым, чем обычно. И банальная фраза про "непростой год" заиграла новыми мрачными красками. В Израиле масса проблем, в Европе война, кризисы во всех сферах. И в этом году как никогда важно, я бы даже сказал, архиважно "весело встретить Новый год" (с). Поэтому многие психологи советуют дарить и получать в подарок эмоции и впечатления. Не просто красивый или полезный подарок, а эмоционально окрашенный. Причем не важно, будет ли это некий предмет или ощущения в чистом виде. Именно таким образом мы можем изменить внутренний настрой, и тогда реальность через призму наших ощущений тоже станет немного другой. А может, и не немного.

Сегодня мы рекомендуем вам несколько вариантов новогодних подарков, которые помогут улучшить свой настрой и войти в Новый год с праздничным настроением.



Ты – звезда. Почувствовать себя перед Новым годом звездой, за красоту которой отвечают лучшие в своей сфере специалисты, позволит новый сервис IL MAKIAGE. Этот международный бренд декоративной косметики и средств для ухода за кожей создала в Нью-Йорке в 1972 г. визажист Илана Харкави, гуру макияжа того времени, у которой учились владельцы современных косметических империй Бобби Браун, Франсуа Нарс, Кевин Окоин. В Израиле у компании есть 6 школ по подготовке профессиональных визажистов, благодаря чему IL MAKIAGE располагает большим штатом умелых и опытных специалистов, которые теперь готовы приехать к вам в любое место страны и сделать вас неотразимой. В услугу входит полный макияж, занимающий 45-60 минут и выполняемый с использованием высококачественной косметики бренда. Для удобства клиенток существует готовый каталог образов, позволяющий избежать сомнений или опасений по поводу того, как будет выглядеть конечный результат. Стоимость услуги составляет 350 шек., из них 300 шек. за макияж и 50 шек. за выезд на дом. Кроме того, каждая клиентка получает 200 шекелей в подарок на покупку косметики и средств для ухода за кожей в одном из магазинов IL MAKIAGE по всей стране. Для заказа услуги нужно просто зайти на сайт бренда https://www.ilmakiage.co.il/homemakeup, выбрать образ из каталога, дату, время и количество людей, которым требуется макияж.



Вечно молодая. Женщинам важно чувствовать себя ухоженными, особенно в праздники. Для того чтобы дать им оружие в борьбе с неумолимым временем, современная наука разрабатывает косметические средства с доказанно активными ингредиентами. Специалисты лабораторий Vichy, вдохновившись способностью кожи регенерироваться, объединили несколько высокоэффективных ингредиентов – 2 вида пептидов и витамин С (который к тому же борется с пигментацией и придает коже ровный сияющий тон) в мощной антивозрастной формуле и на ее основе создали дневной крем Liftactiv collagen specialist. Это крем-уход для борьбы с признаками возраста, который стимулирует процесс выработки организмом своего собственного коллагена. Он содержит также гиалуроновую кислоту в концентрации 1% и термальную воду Vichy для лучшего увлажнения. Благодаря своей уникальной формуле Liftactiv collagen specialist действует на все признаки старения кожи, вызванные потерей коллагена: морщины, пигментацию и тонус. После применения крема кожа сразу становится увлажненной и выглядит более гладкой.



А-идыше Мельпомена. Положительные эмоции – лучший подарок, а разделить приятные впечатления с близкими – бесценно. В Израиле уже больше 30 лет существует «Идишпиль», самый самобытный и уникальный театр страны. Это единственная в Израиле труппа, которая ставит спектакли на «мамэ лошен» - языке наших бабушек и дедушек. За 35 лет своего существования «Идишпиль» удостоился многочисленных наград: за вклад в популяризацию культуры идиш, обогащение израильского театрального искусства и многие другие. Репертуар театра богат спектаклями на любой вкус, здесь действительно можно найти все. Практически все они идут на идиш в сопровождении субтитров на русском языке и иврите. Театр много выступает в разных городах нашей страны, поэтому вам даже не придется далеко ехать. Билеты на один из спектаклей «Идишпиля» станут оригинальным подарком, который доставит массу положительных эмоций. А абонемент в театр обеспечит хорошее настроение сразу на несколько месяцев, ведь срок его использования – 2 года. Ознакомиться с репертуаром театра по городам и заказать билеты, в том числе и на русском языке, можно в кассе «BRAVO»: https://idishpil.kassa.co.il/. Узнать подробнее про абонемент: https://yiddishpiel.co.il/ru/subscribers/



Со вкусом! К этому Новому году сеть магазинов сыров и деликатесов в европейском стиле Basher fromagerie предлагает наборы, включающие в себя лучшие в мире сыры, деликатесные закуски, итальянскую фокаччу, разнообразные майонезы наивысшего качества, копченую и соленую рыбу, сливочное масло, икру, шампанское, эксклюзивные игристые вина и многое другое, практические для любого количества людей и по разным ценам. Они могут послужить основой праздничного стола для 5-10 человек, для семьи или даже большой компании, стать великолепным подарком или знаком внимания. Все наборы упакованы в красивые фирменные деревянные коробки, которые можно использовать как декоративный элемент для сервировки праздничного стола. Не забыли в Basher Fromagerie и о напитках – при покупке одного из четырех новогодних наборов по специальному код-купону novigod23 вы получите в подарок бутылку эксклюзивного южноафриканского вина по вашему выбору. Этот подарочный купон можно использовать как на сайте, так и в филиалах, просто назвав код. Заказать наборы и другие товары можно в онлайн-магазине сети: https://bit.ly/3BCGnH5



Главное украшение стола. Для многих из нас главным украшением новогоднего стола по-прежнему является телевизор. Меняются технологии, страны, телеканалы и программы, но традиция новогодних передач остается. И если прямо перед Новым годом подарить современнейший и лучший из возможных телевизоров – это улучшит не только качество просмотра, звук и ощущения от передачи, но и настроение, которое, как хочется надеяться, "не покинет больше вас". Такой телевизор сегодня предлагает компания Samsung. Neo QLED 8K 2022 года был модернизирован, чтобы вывести возможности большого экрана на новый уровень. В основе лежит квантовый процессор, поддерживающий новую технологическую инновацию, которая сканирует экран и максимизирует контраст с фоном, выделяя объект и оставляя фон необработанным. То есть, работает аналогично тому, как человеческий глаз воспринимает изображения в реальной жизни. Также телевизор воспроизводит 2000 цветов и использует технологию искусственного интеллекта для автоматической регулировки яркости и цветовой температуры экрана в зависимости от того, насколько светло или темно в комнате, в сочетании с информацией о закате и восходе солнца для максимально комфортного просмотра. ИИ процессора отвечает не только за изображение, но и за звук, анализируя происходящее на экране в режиме реального времени, чтобы функции Adaptive Sound могли отслеживать и перемещаться между динамиками в точном соответствии с движениями на экране. Кроме того, телевизор Neo QLED 8K от компании Samsung может быть центром вашего "умного дома".



"Надоело, я на вас весь год со сковородкой работала" (с). А для тех, кто любит праздновать Новый год не дома, а в ресторане, чтобы не стоять весь день у плиты и не заниматься уборкой кухни после готовки, отличным вариантом станет самый известный тель-авивский ресторан южно-итальянской кухни "Италькия ба-Тахана", расположенный в прогулочной зоне "Митхам а-тахана", ул. Ашкелон 5. Специально к Новому году шеф-повар ресторана разработал меню A la carte, включающее мясо, рыбу и морепродукты. Среди праздничных блюд: тартар из говядины и сашими из морской рыбы, осьминог конфи и мидии мариньер, оссобуко из баранины и филе лаврака, а также многое другое!



Подробно ознакомиться с меню, а также заказать места можно по ссылке https://www.italiantlv.co.il/new-year-2023-ru/ или по телефону 052-503-4555. Количество мест ограничено.



И главный предноговодний "лайфхак": если совместить несколько подарков из этой статьи, удовольствие вырастет в геометрической прогрессии. А уже если подарить всё…





