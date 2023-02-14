



Уходовая косметика от M.A.C сделает кожу идеальным холстом для искусства макияжа

Новая коллекция уходовой косметики от M.A.C сделает вашу кожу идеальным холстом для искусства макияжа

M.A.C Hyper Real Skincare – новая коллекция средств по уходу за кожей - поднимает искусство макияжа на новый уровень и создает гиперреально прекрасную кожу.

Как мировой лидер в искусстве макияжа бренд признает ключевую роль подготовки кожи для достижения совершенного макияжа. Именно поэтому бренд создает множество продуктов по уходу, которые способны осветлять и питать кожу, что делает макияж эффектнее, устойчивее и красивее.



Теперь M.A.C переносит знания в области макияжа на новый научный уровень и продвигает свое «Искусство макияжа» на шаг вперед, запуская Hyper Real — новую линию средств по уходу, основанную на научных данных и одобренную визажистами.

Редкий и стойкий экстракт японского пиона заметно улучшает текстуру кожи и со временем делает кожу сияющей и здоровой.

Ниацинамид помогает ускорить обновление клеток, мягко полируя кожу, уменьшая поры и тусклость кожи.

Гиалуроновая кислота - для увлажнения и объема.

Восстанавливающие керамиды обеспечивают немедленный и долгосрочный результат.

Благодаря интеграции этих 3-х продуктов в уходовую рутину, кожа будет выглядеть более здоровой и идеально подготовленной к макияжу.



Коллекция Hyper Real:



Сыворотка Hyper Real Serumizer

Улучшает текстуру кожи и моментально укрепляет влагозащитный барьер, а со временем превращает кожу в гладкое и нежное полотно с внутренним сиянием.

По сути, это сыворотка и увлажняющий крем в одном продукте с легкой и дышащей формулой, специально разработанной для сочетания с макияжем. В то же время, сыворотка предназначена для того, чтобы макияж сохранял свежий вид в течение всего дня.

Уже после первого использования женщины засвидетельствовали, что она заметно меняет текстуру кожи. А через 4 недели использования 95% заявили, что продукт сделал их кожу более здоровой, 94% подтвердили, что продукт улучшает внешний вид кожи и сужает поры на 30%, а 85% сказали, что средство сохраняло свежесть макияжа в течение дня и способствовало стойкости и качеству макияжа.

Используйте два раза в день, отдельно или под макияж, утром и вечером, наносите как специальной кистью, так и пальцами.

Цена 250 шек. за 30 мл.





Увлажняющий крем Hyper Real Skincanvas Balm

Увлажняющий крем с легкой и дышащей текстурой обеспечивает обильное увлажнение на 24 часа. Мгновенно разглаживает кожу и укрепляет кожный барьер. Успокаивает кожу и предотвращает раздражения.

Формула, богатая маслами авокадо и манго, быстро впитывается и удерживает влагу в коже, улучшая ее способность удерживать макияж. Кожа выглядит здоровой, мягкой и сияющей.

Вы можете наносить крем отдельно или под макияж.

Цена 195 шек. за 50 мл.



Очищающее масло Hyper Real Fresh Canvas

Мягкое, но эффективное очищающее масло, которое также удаляет стойкий макияж, частицы грязи и пыль.

Роскошная и мягкая формула легко скользит по коже. Смывается, не оставляя жирности. После использования оставляет кожу свежей, чистой и сияющей, без ощущения стянутости или сухости.

Масло также поддерживает баланс влаги в коже, мгновенно успокаивает кожу и улучшает ее текстуру. Формула содержит редкий экстракт японского пиона, цветок цабуки, масло жожоба и семена подсолнечника, а также витамин Е. Не вызывает акне и не закупоривает поры. Подходит для всех типов кожи, от жирной до чувствительной, включая чувствительную кожу век.

Наносите пальцами или кистью два раза в день

Цена: 180 шек. за 200 мл.



Serum + Moisturizer Brush 001

Специальная синтетическая кисть для ухода, созданная в сотрудничестве с художниками M.A.C специально для линии продуктов Hyper Real – и ваш уход за лицом перейдет на новый уровень.

Щеточка нежно втирает крем и сыворотку, не стягивая и не растягивая кожу. Идеально подготавливает кожу к нанесению макияжа и обеспечивает микропилинг для придания свежести и жизненной энергии. Кисть на 100% синтетическая и изготовлена ​​из материалов высочайшего качества.

Цена 135 шек.

МАС очень заботится об экологии и природном балансе, поэтому картонная упаковка и инструкции товаров изготовлены из ответственно управляемых лесов. Экстракт японского пиона, главного ингредиента формулы M.A.C, вырабатывается по ответственному протоколу.

Все средства уходовой коллекции подтверждены научными исследованиями и одобрены визажистами MAC.



Можно найти в магазинах M.A.C и на сайте www.maccosmetics.co.il