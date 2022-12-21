



Уход из РФ Nokia и Ericsson приведет к проблемам с мобильной связью и интернетом

Из-за выхода телекоммуникационных компаний Nokia и Ericsson с российского рынка население страны начнет испытывать проблемы с мобильной связью. Также ухудшится и интернет-соединение. Об этом сообщает Reuters.



Российские пользователи уже вскоре столкнутся с замедлением интернета, большим количеством свергнутых вызовов и обрывами звонков. Это связано с тем, что российские операторы не смогут оперативно обновлять программное обеспечение и закупать запчасти. Эксперты в сфере связи считают, что первыми пострадают жители сельских районов.



Как отметило агентство, на этой неделе глава министерства Максут Шадаев заявил, что три российских оператора подписали контракты на сумму почти 100 миллиардов рублей на закупку оборудования отечественного производства. Получить комментарий от российских операторов связи Reuters не удалось.



Несмотря на то, что несколько секторов, включая телекоммуникационные, были освобождены от санкций по гуманитарным причинам, Nokia заявила, что полная остановка бизнеса для них является единственным выходом.



После начала полномасштабной войны, Ericsson объявила о приостановке операций и поставок клиентам в России и планомерном прекращении деятельности согласно санкциям.



У операторов могут возникнуть проблемы из-за отсутствия комплектующих для базовых станций, отмечают эксперты. Крупнейшими заказчиками оборудования Ericsson в последние годы были МТС и Tele2.

