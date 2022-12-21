



Торговля криптовалютами и её преимущества

Криптоактивы стали одной из наиболее обсуждаемых тем, имеющих отношение к финансовым рынкам. Появившись не так давно - всего лишь в конце 2000-х - они почти сразу же приобрели популярность. При этом отношение к ним в мире оставалось неоднозначным: кто-то считал их очередным "мыльным пузырём", другие же скупали биткоин, когда он стоил не больше нескольких долларов.



Сейчас популярность криптовалют не утихает - и это можно сказать не только о самых крупных, таких, как эфириум или тот же биткоин. Новые альтернативные валюты тоже остаются весьма востребованными - и именно поэтому ими стоит торговать, если вы ищете подходящий актив для трейдинга.

Как работать с крипторынком

с криптобирж;

профессиональных фондовых брокеров (предоставляющих доступ к крипторынкам);

форекс-брокеров (тоже предоставляющих такой доступ);

добычи цифровой валюты: майнинга и других методов.

Почему стоит заняться криптотрейдингом