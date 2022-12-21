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Торговля криптовалютами и её преимущества
21.12.2022 16:55 Mignews

Торговля криптовалютами и её преимущества

Криптоактивы стали одной из наиболее обсуждаемых тем, имеющих отношение к финансовым рынкам. Появившись не так давно - всего лишь в конце 2000-х - они почти сразу же приобрели популярность. При этом отношение к ним в мире оставалось неоднозначным: кто-то считал их очередным "мыльным пузырём", другие же скупали биткоин, когда он стоил не больше нескольких долларов.

Сейчас популярность криптовалют не утихает - и это можно сказать не только о самых крупных, таких, как эфириум или тот же биткоин. Новые альтернативные валюты тоже остаются весьма востребованными - и именно поэтому ими стоит торговать, если вы ищете подходящий актив для трейдинга.

Как работать с крипторынком

Для начала стоит понять, что такое криптовалюты и от чего зависит изменение их стоимости. В отличие от классических денег, они достаточно редко используются в качестве платёжных средств: этому мешает их волатильность. И она же превращается в преимущество, как только речь заходит о торговле: в день таким образом можно заработать десятки процентов к счёту - если вы умеете работать с этим активом.

Начать можно:
  • с криптобирж;
  • профессиональных фондовых брокеров (предоставляющих доступ к крипторынкам);
  • форекс-брокеров (тоже предоставляющих такой доступ);
  • добычи цифровой валюты: майнинга и других методов.
Если вы собираетесь использовать последний способ, имейте в виду, что майнинг в последние несколько лет значительно усложнился. Теперь это совсем не простой процесс - особенно, если речь идёт о гигантах отрасли вроде биткоина. Если же вы предпочитаете более новые монеты - будет легче их добыть.

Наиболее простой способ получить без вложений (или с незначительными вложениями) виртуальную валюту - это ICO: монета изобретается, создаётся некоторое количество, часть из них предлагается пользователям, зарегистрировавшимся в проекте. Здесь тоже есть свои сложности, и главный вопрос - как успеть вовремя и вообще узнать о таких мероприятиях. Но при наличии опыта пользователь быстро учится искать информацию в полезных источниках и выделять для себя перспективные валюты.

Почему стоит заняться криптотрейдингом

Причин несколько: это перспективная ниша, на ней можно в несколько раз приумножить первоначальный депозит, есть способы начать без вложений. Даже если у вас сейчас недостаточно средств, чтобы вложиться в крупные проекты, можете попытаться заработать на новых монетах.

Если вы владеете навыком распознавать те их них, которые в будущем могут показать ощутимый рост - это повод попробовать себя в криптотрейдинге, как на биржах, так и у обычных брокеров. Но сначала стоит этому научиться и выработать собственную торговую систему. Она упростит процесс работы и даст больше шансов на получение прибыли от сделок.

Изучите торговые условия, которые предлагает ваша биржа (если вы решили работать с криптовалютами на бирже). Это комиссия, способы оплаты, разница между ценами покупки и продажи активов и другое, что может оказать влияние на торговлю.
 

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