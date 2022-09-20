



Tesla стремится удвоить продажи в Германии в этом году

Производитель электромобилей продал 39 714 единиц в стране, которая является крупнейшей экономикой Европы в 2021 году и заявила, что будет продолжать стремиться к ежегодному удвоению поставок.



С начала года и по август компания продала в Германии 24 734 автомобиля и будет стремиться привлечь больше клиентов, открывая магазины и улучшая предложения по обслуживанию.



Tesla стремится увеличить продажи в Германии после того, как в марте первые Model Y, построенные на заводе под Берлином, были переданы заказчикам. Однако планы по расширению завода на данный момент приостановлены после того, как местный муниципальный совет отложил на неопределенный срок голосование по плану развития, что слегка тормозит планы компании