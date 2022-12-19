



Талисман на счастье: новогодняя коллекция украшений с изумрудами от Berkowitz

Изумруд называют одним из камней-талисманов 2023 года. Специально к Новому году компания "Драгоценности Berkowitz" создала коллекцию золотых украшений с изумрудами. До конца декабря на всю коллекцию действуют особые цены.



Издавна изумруды наделяют магическими свойствами. Считается, что целительная сила изумруда способствует укреплению здоровья. Говорят, что зеленое сияние камня успокаивает нервы, способствует укреплению памяти и дарит душевный покой.



Серьги из желтого золота с изумрудами 0.36 карат в преддверии праздников вы можете купить за 1760 шек. вместо 3200.

Кольцо с изумрудом 0.45 карат и бриллиантами в рамках новогодней коллекции будет стоить вам 2650 шек. вместо 5120.



Серьги с изумрудами 0.80 карат и бриллиантами 0.50 карат можно приобрести в комплекте с кольцом или отдельно. Сейчас их цена 5150 шек. вместо 10400.



Если вы ищите по-настоящему шикарный подарок, обратите внимание на браслет с изумрудами 1.90 карат. Перед Новым годом его можно купить за 7900 шек. вместо 15600.



Что принесет изумруд разным знакам Зодиака?