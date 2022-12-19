Талисман на счастье: новогодняя коллекция украшений с изумрудами от Berkowitz
Изумруд называют одним из камней-талисманов 2023 года. Специально к Новому году компания "Драгоценности Berkowitz" создала коллекцию золотых украшений с изумрудами. До конца декабря на всю коллекцию действуют особые цены.
Издавна изумруды наделяют магическими свойствами. Считается, что целительная сила изумруда способствует укреплению здоровья. Говорят, что зеленое сияние камня успокаивает нервы, способствует укреплению памяти и дарит душевный покой.
Серьги из желтого золота с изумрудами 0.36 карат в преддверии праздников вы можете купить за 1760 шек. вместо 3200.
Кольцо с изумрудом 0.45 карат и бриллиантами в рамках новогодней коллекции будет стоить вам 2650 шек. вместо 5120.
Серьги с изумрудами 0.80 карат и бриллиантами 0.50 карат можно приобрести в комплекте с кольцом или отдельно. Сейчас их цена 5150 шек. вместо 10400.
Если вы ищите по-настоящему шикарный подарок, обратите внимание на браслет с изумрудами 1.90 карат. Перед Новым годом его можно купить за 7900 шек. вместо 15600.
Что принесет изумруд разным знакам Зодиака?У склонных к мистике и тайнам Рыб, изумруд, который многие века считался самым мистическим самоцветом, обостряет и без того сильно развитую интуицию и наделяет их еще более глубокими чувствами. Он способствует концентрации энергии у этого знака и избавляет от усталости. Он способен предостеречь своего хозяина от необдуманных поступков, настроить на позитивный лад и успокоить.
Очень рекомендуется носить изумруд женщинам-Овнам, им он поможет наладить личную жизнь. Камень Венеры, как его называли в Древней Греции, способствует любовному счастью: усиливает взаимные чувства, дарит гармонию в партнерских отношениях, оберегает беременных, а одиноким помогает найти свою вторую половинку.
Для Тельцов изумруд считается мощнейшим талисманом. Этот самоцвет дает знаку энергию и активность, которых порой не хватает Тельцам для достижения своих целей. Изумруд же будит в Тельце желание отстаивать свои интересы, совершать поступки и осуществлять мечты. А вместе с тем приносит душевное равновесие и способность принятия жизненных ситуаций.
Изумруды походят не только весенним знакам, так Близнецам камень рекомендуют носить для продвижения по карьерной лестнице, им он помогает принимать правильные деловые решения и способствует достижению высоких доходов.
Важную роль изумруд играет и в жизни Раков – эмоциональные внутри и сдержанные снаружи, Раки порой с трудом справляются со своими чувствами. Изумруд помогает им успокоить внутреннюю бурю, расслабиться и одновременно подталкивает, к тому, чтоб скрытные Раки научились делиться своими эмоциями с другими людьми.
Магические свойства изумрудов сильно влияют и на Львов, для этого знака он считается одним из самых сильных оберегов, он помогает Львам сохранять высокую самооценку (что для этого знака важно так, как ни для какого другого) и достигать намеченных целей, а цели у Львов обычно серьезные.
Творческим, импульсивным Водолеям изумруд помогает сосредоточиться на главном и научиться брать на себя ответственность за свои жизненные решения. А, кроме того, он способствует принятию правильных решений.
Стрельцам изумруд помогает духовно расти, найти свой путь и не останавливаться в духовном, творческом и культурном развитии. А кроме того, он защищает здоровье Стрельцов.
Изумруд подходит большинству знаков Зодиака, большинство из них могут ощутить его мощнейшую энергетику и благоприятное воздействие. По поверию, если вы захотите попросить свой изумрудный талисман о помощи в исполнении желаний, то лучше всего это делать в полнолуние. Именно при полной луне этот мистический самоцвет обладает наибольшей силой.
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Магазин-фабрика Berkowitz Jewelry находится по адресу Моливер 3, Петах-Тиква
Подробности можно получить по телефону 03-9313187
Посмотреть коллекцию можно на сайте: https://berkowitz-jewelry.co.il/
Страница в Инстаграм: https://www.instagram.com/berkowitz_jewelry/