Starlink использует миллион абонентов, будут ограничения

SpaceX сообщил, что количество пользователей Starlink уже превысило 1 миллион.

“У Starlink теперь более 1 000 000 активных абонентов. Спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые способствовали достижению этого рубежа”, – говорится в твите SpaceX.



Для существующих пользователей это не лучшие новости, поскольку, согласно исследованию Ookla, средняя скорость загрузки Starlink снижается, начиная со второго квартала 2021 года, в каждой стране.



Падение составляет от 9 до 54%. Как отметили в Ookla, это вызвано тем, что инфраструктура Starlink не справляется с растущей пользовательской базой.

Starlink now has more than 1,000,000 active subscribers – thank you to all customers and members of the Starlink team who contributed to this milestone ❤️💫🌎 https://t.co/5suNxFvtEH pic.twitter.com/E1ojYarcEA