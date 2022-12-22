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Starlink использует миллион абонентов, будут ограничения
22.12.2022 01:35 Наталья Богинская

Starlink использует миллион абонентов, будут ограничения

SpaceX сообщил, что количество пользователей Starlink уже превысило 1 миллион.
“У Starlink теперь более 1 000 000 активных абонентов. Спасибо всем клиентам и членам команды Starlink, которые способствовали достижению этого рубежа”, – говорится в твите SpaceX.

Для существующих пользователей это не лучшие новости, поскольку, согласно исследованию Ookla, средняя скорость загрузки Starlink снижается, начиная со второго квартала 2021 года, в каждой стране. 

Падение составляет от 9 до 54%. Как отметили в Ookla, это вызвано тем, что инфраструктура Starlink не справляется с растущей пользовательской базой.


Стало известно, что компания начнет ограничивать скорость домашнего интернета для клиентов, которые потребляют более 1 терабайта данных в месяц в часы пик, начиная с декабря.

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