



Специально к Новому Году: бренд Thomas представит новую модель моющего пылесоса

Специально к Новому Году бренд Thomas представит в Израиле новую модель моющего пылесоса по беспрецедентной цене. В новом году ваш дом станет обителью комфорта и уюта с идеально чистым и увлажнённым воздухом. Новый моющий Thomas поможет бороться с аллергией и неприятными погодными условиями, такими как израильские хамсины.



В компании Thomas создано множество запатентованных разработок и уникальных технологий, которые улучшают экологию жилья и облегчают процесс уборки. «Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, но и гарантия отменного качества. Пылесосы бренда надежно служат многие годы.



В новой модели THOMAS Vestfalia XT Ultra установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым, как морской бриз, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.



В преддверии Нового года на новую модель THOMAS Vestfalia XT Ultra действует специальная акция – 1990 шек. вместо 2490. с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа, 2 года гарантии и бесплатная доставка.

Как работает аквафильтр и почему воздух остается чистым?

Что умеет THOMAS Vestfalia XT Ultra?

Водяной фильтр AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей.AQUA-BOX – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями. Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр AquaBOX, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии WET-JET. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой.Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне AQUA-BOX и не попадают обратно в воздух.Степень фильтрации выходит высочайшая: благодаря AQUA-BOX пылесос удаляет 99,9% пыли и 100% пыльцы. Неприятные запахи также удерживаются в фильтре. Все поверхности очищаются эффективно, и в дополнение к этому воздух еще очищается и увлажняется.качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.Еще одна функция– это сбор жидкостей. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем воды.Конструкцияпродумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным. Это компактный и маневренный пылесос, который легко использовать и легко мыть. Безупречная чистота и свежесть в доме – вот результат уборки с