Специально к Новому Году: бренд Thomas представит новую модель моющего пылесоса
Специально к Новому Году бренд Thomas представит в Израиле новую модель моющего пылесоса по беспрецедентной цене. В новом году ваш дом станет обителью комфорта и уюта с идеально чистым и увлажнённым воздухом. Новый моющий Thomas поможет бороться с аллергией и неприятными погодными условиями, такими как израильские хамсины.
В компании Thomas создано множество запатентованных разработок и уникальных технологий, которые улучшают экологию жилья и облегчают процесс уборки. «Сделано в Германии» - это не просто слоган компании, но и гарантия отменного качества. Пылесосы бренда надежно служат многие годы.
В новой модели THOMAS Vestfalia XT Ultra установлен инновационный водяной фильтр THOMAS AQUA-BOX, который удерживает 99,99% пыли и 100% пыльцы, что нормализует микроклимат в вашем доме и делает воздух чистым, как морской бриз, что особенно ценят люди со склонностью к аллергиям.
В преддверии Нового года на новую модель THOMAS Vestfalia XT Ultra действует специальная акция – 1990 шек. вместо 2490. с возможностью разделить на 24 беспроцентных платежа, 2 года гарантии и бесплатная доставка.
Как работает аквафильтр и почему воздух остается чистым?Водяной фильтр AQUA-BOX с технологией подавления пыли Wet-Jet – это самый современный, эффективный и удобный аквафильтр. В этой системе фильтрации используется принцип Скруббер-Вентури, который применяется в промышленности для очистки газов от примесей.
AQUA-BOX – это водяная система фильтрации, которая не только позволяет убирать помещение, но и очищать воздух, поэтому эти пылесосы так ценят люди, страдающие аллергиями. Для ликвидации мусора, пыли, шерсти животных, пыльцы и клещей хватит одного литра обычной воды. Именно столько нужно залить в запатентованный фильтр AquaBOX, чтобы надежно связать мельчайшие аллергены, запереть их внутри контейнера, а затем просто вылить вместе с грязной жидкостью без контакта с вредной сухой пылью. Входящий воздух промывается мощными струями воды при помощи уникальной технологии WET-JET. Благодаря системе подавления пыли WET-JET в пылесосе создается «эффект дождя» и пылевоздушный поток промывается водой.
Именно благодаря этому, пыль и аллергены оседают на дне AQUA-BOX и не попадают обратно в воздух.
Степень фильтрации выходит высочайшая: благодаря AQUA-BOX пылесос удаляет 99,9% пыли и 100% пыльцы. Неприятные запахи также удерживаются в фильтре. Все поверхности очищаются эффективно, и в дополнение к этому воздух еще очищается и увлажняется.
Что умеет THOMAS Vestfalia XT Ultra?THOMAS Vestfalia XT Ultra качественно и без разводов моет пол, чистит ковры и обивку мягкой мебели, может также отмыть застарелые пятна. После влажной чистки ковры и мягкая мебель выглядят как новые. Пылесос одновременно моет и просушивает поверхность, оставляя ее практически сухой.
Еще одна функция THOMAS Vestfalia XT Ultra – это сбор жидкостей. За считанные минуты пылесос может собрать большой объем воды.
Конструкция THOMAS Vestfalia XT Ultra продумана до мелочей для того, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным. Это компактный и маневренный пылесос, который легко использовать и легко мыть. Безупречная чистота и свежесть в доме – вот результат уборки с THOMAS Vestfalia XT Ultra.
Вы можете приобрести пылесосы THOMAS Vestfalia XT Ultra у официального представителя в Израиле www.thomas-israel.co.il/ny или по телефону *3134.