SpaceX запустила 54 спутника связи Starlink

В субботу SpaceX запустила ракету Falcon 9 во Флориде с 54 интернет-спутниками Starlink.



Falcon 9 был запущен из Космического центра Кеннеди и совершал свой 15-й полет в космос. Первая ступень ракеты вернулась на Землю чуть менее чем через девять минут, приземлившись на беспилотный корабль-робот SpaceX, дислоцированный в Атлантическом океане у побережья Флориды.



Спутники дополнят потребительскую высокоскоростную интернет-сеть SpaceX с малой задержкой. В настоящее время подписчики могут подключаться к сети Starlink более чем в 40 странах и территориях.



“Первая ступень Falcon 9 приземлилась на дрон-корабль Just Read the Installation, завершив 15-й запуск и посадку этого ускорителя!” – написала SpaceX в Твиттере.



На сегодняшний день компания запустила более 3500 космических аппаратов Starlink и намерена запустить еще больше. Субботний запуск стал третьим за два дня для SpaceX.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing the 15th launch and landing of this booster! pic.twitter.com/0AXCXTSPRb